Ya sabe que la amamos: Monique Bovino dejó un mensaje en español en Instagram

Los que seguimos el boxeo en Bolavip somos fanáticos de Monique Bovino incluso sin que ella haya realizado todavía ningún combate en la actividad que parece haber abrazado durante la cuarentena. ¿Y qué? La bancamos porque entrena como si fuese a subir al ring mañana y ahí estaremos cuando eso suceda.

Para quien todavía no sepa de quién estamos hablando, se trata de una modelo, actriz e influencer radicada en Australia, que ahora se ha lanzado de lleno a cumplir su sueño de ser boxeadora y trabaja en consecuencia, con mucho entrenamiento en el gimnasio y con su entrenador.

"No puedo verme dejando de boxear pronto. Mi objetivo es tener una pelea para fin de año, tal vez un poco más (si el COVID-19 le hace posible). Soy una persona muy humilde y planeo seguir así. Me encanta compartir mi entrenamiento y progresión", había avisado hace algunos días en Twitter.

Nosotros, que la seguimos en ese crecimiento constante, tenemos la sesación de que ella se dio cuenta. Y si no es así, por favor no nos rompan la ilusión. Y es que en su último posteo en Instagram la australiana por primera vez dejó un mensaje en español, aunque no precisamente el que queríamos leer.

"Adiós", escribió la boxeadora en proceso, acompañando una foto en la que se la ve retirarse con mucha elegancia. Y, ya en inglés, agregó: "Por cierto, el rojo es mi color favorito", en referencia a la vestimenta con la que decidió posar. ¿Se habrá dado cuenta que la amamos?

