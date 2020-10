Ya se ofreció un nuevo boxeador para taparle la boca a Broner

El excampeón mundial de cuatro divisiones Adrien Broner no ha aprendido todavía la lección. Ni después de las derrotas ante Chino Maidana, Shawn Porter, Mickey García y Manny Pacquiao; ni ahora que está muy cerca de cumplir dos años de inactividad en lo que al boxeo se refiere. The Problem parece seguir teniendo la boca más grande de lo que luego puede respaldar arriba de un cuadrilátero.

Quedó claro después que desde ShowTime confirmaran que se está preparando su regreso para enero del año próximo y de que al propio Broner le preguntaran si existía la posibilidad de que enfrentara a Devin Haney, campeón mundial de peso ligero del CMB. "No necesito un Devin Haney. Él necesita un Adrien Broner. ¿Qué significa eso? Seamos honestos, ¿qué obtengo al noquear a Devin Haney? Nada. Todos dirán, 'Oye, se suponía que él debía hacer eso. Es más grande, más rápido, más fuerte. Simplemente hizo lo que se suponía que debía hacer. No tengo nada que ganar con eso", respondió en diálogo con Brian Custer.

De lo que no parece haber tomado nota The Problem, que en el último tiempo se ha avocado a su carrera como cantante de rap del montón, es que actualmente Devin Haney es campeón mundial y que precisamente es eso lo que podría ganar si realmente estuviera en condiciones de derrotarlo. Algo que ni él mismo se cree en la actualidad.

Descartado el campeón del Consejo, apareció entonces otro peleador deseoso de taparle la boca a Broner y no es otro que Regis Prograis, excampeón mundial de peso súper ligero estadounidense, que fue destronado nada menos que por el británico Josh Taylor en octubre del año pasado.

"Creo que sería una gran pelea. Siempre dije que una pelea entre Broner y yo sería la más grande que pueden hacer en las 140 libras. Incluso nadie prestaría atención a ninguna otra pelea. Ambos hablamos en voz alta, los dos somos un poco arrogantes, ambos hablamos mucho, ya sabes, y ambos conocemos a las mismas personas", dijo en diálogo con The PBC Podcast.

Y agregó: "Todo el mundo sabe que es un payaso, pero no creo que sea de mala sangre. Él realmente no me conoce y yo realmente no lo conozco. Entonces, digo que le daré una patada en el culo a Adrien Broner, eso es todo. Diré que creo que puedo noquearlo. Que seré la primera persona en hacerlo".

