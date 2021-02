Yamileth Mercado conservó su cinturón tras una auténtica batalla mexicana

En los Jardines del pedregal, en Hermosillo, tuvo lugar una de esas batallas que gustan a los fanáticos del boxeo mexicano, con dos peleadoras que nunca dejaron de ir al frente. Allí, Yamileth Mercado logró realizar con éxito la primera defensa de su título mundial de peso súper gallo del CMB, venciendo por decisión unánime a Alejandra Guzmán.

Pese a que la retadora mostró gran coraje, fue la campeona quien dominó la pelea de inicio a fin, haciendo gala de una gran precisión, apelando a las combinaciones de golpes y trabajando bien tanto la larga como la corta distancia. Los jueces de la pelea reconocieron ese trabajo con tarjetas que la dieron como ganadora: 98-92, 98-92 y 98-93.

Foto de BoxingScene

Guzmán, de todos modos, se las ingenió para demostrar que su llegada a pelear por un título mundial no era un regalo, ni tampoco una designación para hacer sencillo el trabajo de la campeona. Por el contrario, mostró una gran preparación física y buscó todo el tiempo conectar ese golpe de poder que pudiera cambiar el trámite de la pelea.

El resultado fue una batalla de alta competitividad, un espectáculo por el que ambas peleadoras deberán sentirse orgullosas. En ese sentido se expresó Yamileth Mercado en redes sociales, una vez finalizada la pelea. "Me siento sumamente orgullosa. Primero por mi equipo y en segundo lugar por la pelea que brindamos", comenzó diciendo.

Y agregó: "Me llevo tantas enseñanzas, cosas por aprender y trabajar, pero me quedo feliz sabiendo que di cada día lo mejor de mí y que ser campeona me llena el alma de alegría y goce".

