En el Estadio Alfonso Murube estarán jugando este jueves 19 de enero, desde las (2:00 PM - HORA PERUANA), AD Ceuta vs. FC Barcelona. Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

Recién conquistado su primer trofeo como entrenador del Barcelona, Xavi ahora se propone evitar una matanza gigante de la Copa del Rey cuando los Blaugranas se enfrenten al Ceuta de tercera división en los octavos de final el jueves por la tarde. Los visitantes del Estadio Alfonso Murube vencieron en la última jornada al Real Madrid por 3-1 en la final de la Supercopa de España, mientras que los locales empataron 2-2 con el Castilla blanco.

Ceuta, que ya posee los conocimientos necesarios para eliminar a los equipos de primer nivel de la Copa del Rey, superó a Utrera e Ibiza en las rondas anteriores del torneo antes de enfrentarse a un desalentador encuentro de octavos de final con Elche el 3 de enero, pero su carrera mágica no se detendría allí. Rodri Ríos anotó el único gol del partido desde el punto de penalti para enviar al equipo de José Juan Romero a los octavos de final por primera vez en su historia, lo que sirve como un gran resquicio de esperanza en sus luchas en curso en la Primera División RFEF.

Sin embargo, no muchos estarán conteniendo la respiración ante esa eventualidad, con el Barcelona volviendo a las funciones de la Copa del Rey después de hacerse con la corona de la Supercopa de España, superando al Real Betis en los penaltis en las semifinales antes de que Gavi, Pedri y Robert Lewandowski anotaran contra el Real Madrid. Xavi, que no es ajeno a ganar trofeos con los colores catalanes durante sus días de jugador, está ansioso por tener más éxito en el banquillo, ya que su equipo está tres puntos por encima del Real Madrid en la parte superior de la tabla de La Liga, y ocho de sus últimos nueve juegos en total. Las competiciones han terminado en victoria.

Sin nuevos problemas de salud que informar de su estancamiento con el Real Madrid Castilla, Ceuta debería volver a establecerse en su formación habitual 4-2-3-1, a menos que Juan Romero opte por agregar un defensor adicional para sofocar la riqueza de ataque de los blaugranas. Ríos se perderá cualquier cuarto de final potencial si es amonestado, pero el jugador de 32 años aún puede esperar encabezar el ataque, mientras que Liberto Beltrán, quien comenzó la victoria sobre Elche, ahora se fue para unirse a Alcoyano.

Marcador: AD Ceuta vs. FC Barcelona, por los octavos de final de la Copa del Rey

AD Ceuta vs. FC Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por los octavos de final de la Copa del Rey?

El encuentro entre AD Ceuta vs. FC Barcelona se jugará este jueves 19 de enero, a partir de las 14:00 horas de Perú.

AD Ceuta vs. FC Barcelona: ¿Qué canal transmite el partido de los octavos de final de la Copa del Rey?

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Sports App

Brasil Star+

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos ESPN+

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App