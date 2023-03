En el Johan Cruyff Arena, jugarán Ajax vs. Feyenoord por la jornada 26 de la Eredivisie 2022-23. Desde las (8:30 AM - HORA PERUANA) este domingo 19 de marzo.

Ajax vs. Feyenoord EN VIVO ONLINE por Eredivisie 2022-23: Marcos López espera arrancar de titular en el gran clásico del fútbol de los países bajos

El Ajax recibe al Feyenoord el domingo por la mañana en la última edición del Clásico entre la dupla líder de la Eredivisie. Sentado a tres puntos de sus feroces rivales de Rotterdam en la cumbre de la división, el Ajax disfrutó de una semana libre para prepararse para este gran choque, mientras que el Feyenoord se calentó con una paliza de 7-1 al Shakhtar Donetsk en la Europa League el jueves por la tarde.

Johnny Heitinga no solo ha estabilizado un barco que se hunde desde que fue llevado apresuradamente al banquillo en enero, sino que el jugador de 39 años ha llevado al Ajax de vuelta a la carrera por el título. Ajax ha escalado desde el quinto lugar, siete puntos detrás de Feyenoord, hasta el segundo lugar en solo siete juegos, y siete victorias, bajo el entrenador novato.

El central turco de 20 años del Ajax, Ahmetcan Kaplan, no ha aparecido en un equipo para la jornada del club desde septiembre y es probable que permanezca al margen este fin de semana, mientras continúa recuperándose de una grave lesión en la rodilla. Slot tuvo el lujo de dar descanso a varios jugadores clave después de que el Feyenoord lograra una ventaja de 7-0 en el minuto 66 contra el Shakhtar Donetsk el jueves por la noche, pero Marcos López salió con una queja de salud.

No se espera que Quinten Timber, cuyo hermano gemelo Jurrien es un habitual en la defensa del Ajax, se alinee frente a su hermano después de sufrir una lesión en la rodilla el mes pasado que podría dejarlo fuera hasta mayo. Patrik Walemark no ha sido titular en un partido de liga para el Ajax desde la Copa del Mundo y ha estado luchando con problemas en los muslos desde principios de febrero; no es que los resultados del equipo se hayan visto afectados, con el Feyenoord ganando los cinco partidos de la Eredivisie durante su ausencia.

Ajax vs. Feyenoord por Eredivisie 2022-23: marcador y resultado en vivo

Ajax vs. Feyenoord: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 26 de la Eredivisie 2022-23?

El encuentro entre Ajax vs. Feyenoord se jugará este domingo 19 de marzo, a partir de las 08:30 horas de Perú.

Ajax vs. Feyenoord: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 26 de la Eredivisie 2022-23?

Perú: ESPN3, Star+