AHORA | EN VIVO | Almería jugará ante el Celta de Vigo de Renato Tapia, nuestro compatriota de la Selección Peruana en el Power Horse Stadium 'Estadio de los Juegos Mediterráneos' como local. Este sábado 29 de octubre a las (7:00 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 12 de la Liga Española 2022-23, queremos que 'El Cabecita' esté con minutos encima para verlo en competencia constante.

Almería vs. Celta de Vigo por la Liga Española │ EN VIVO

La búsqueda del Celta de Vigo por su primera victoria en La Liga desde principios de mes continuará el sábado por la tarde cuando se dirija al Power Horse Stadium para enfrentarse al Almería. El equipo visitante ocupa actualmente el puesto 13 en la tabla, con 11 puntos en sus primeros 13 partidos, mientras que el Almería ocupa el puesto 15, un punto por detrás de sus oponentes antes del partido de este fin de semana.

Almería aseguró un regreso a la máxima categoría de España al ganar la Segunda División la temporada pasada, y está de vuelta en este nivel por primera vez desde 2014-15, que terminó en descenso. Se espera que La Unión esté entre los equipos que luchan contra la caída este término, pero actualmente están fuera de la zona de descenso, ocupando el puesto 15 en la tabla, habiendo sumado 10 puntos en sus primeros 11 partidos.

El Celta está en una forma decepcionante, sumando solo un punto en sus últimos cuatro partidos, lo que lo ha dejado en la posición 13 en la tabla con 11 puntos. El equipo de Eduardo Coudet no gana en Liga desde que superó al Real Betis el 2 de octubre, perdiendo tres de sus últimos cuatro ante Barcelona, Real Sociedad y Real Valladolid.

El Almería vuelve a contar con los servicios de Carlos Rojas, Alex Centelles, Marko Milovanovic y Juanjo Nieto para el certamen de este fin de semana. Iván Martos sigue siendo una gran duda, pero el equipo no detectó nuevas preocupaciones en su último encuentro con el Villarreal, por lo que se espera que sea el mismo equipo disponible para este partido.

En cuanto al Celta, se espera de nuevo que Augusto Solari se pierda por lesión, mientras que Hugo Mallo estará ausente por el problema en los isquiotibiales que sufrió contra el Getafe. Es probable que Óscar Mingueza ocupe el lugar de Mallo en el lateral, mientras que el entrenador en jefe Coudet podría hacer cambios en otros lugares en un intento por causar problemas al Almería.

POSIBLES ALINEACIONES - ALMERÍA VS. CELTA DE VIGO:

XI ALMERÍA: Pacheco; Pozo, Kaiky, Ely, Brandariz, Akieme; Robertone, Eguaras, Melero; Baptistao, Toure.

XI CELTA DE VIGO: Marchesin; Mingueza, Aidoo, Nunez, Galan; Rodriguez, Beltran, Veiga, Perez; Aspas, Paciencia.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL ALMERÍA VS. CELTA DE VIGO?

Almería deberá recibir de local al Celta de Vigo este sábado 29 de octubre a las (7:30 AM - HORA PERUANA). En lo que será la jornada 12 de la Liga Española 2022-23, en el 'Estadio de los Juegos Mediterráneos'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE ALMERÍA VS. CELTA DE VIGO?

Argentina DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Brasil Star+

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Sports App

Ecuador DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional Bet365

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá VIX+, Sky HD

Paraguay Tigo Sports+

Perú DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España GOL PLAY, Movistar+, Movistar Laliga

Reino Unido LaLigaTV

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN+, ESPN Deportes

Uruguay DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App