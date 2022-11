Barcelona vs. Almería │ EN VIVO por la Liga Española

Tras la impactante noticia del retiro de Gerard Piqué, el Barcelona da la bienvenida al recién ascendido Almería al Camp Nou, ya que buscan mantener la presión sobre el Real Madrid en la cima. Los gigantes catalanes descargaron sus frustraciones de la Liga de Campeones en Viktoria Plzen a mitad de semana, mientras que los visitantes registraron su cuarta victoria de la temporada el fin de semana pasado, con una victoria por 3-1 sobre el Celta de Vigo.

Ha sido otra semana de montaña rusa en Barcelona, ya que uno de los mejores defensores del club, Gerard Piqué, anunció su retiro el jueves por la noche, citando el próximo partido de LaLiga del fin de semana como su última aparición en el Camp Nou. Tras unirse al club en 2008, el central dejará el club con 616 apariciones en todas las competiciones, lo que lo convierte en el quinto jugador con más apariciones en la historia del club.

Almería no lo está pasando tan mal en LaLiga, ya que una victoria por 3-1 sobre el Celta de Vigo el fin de semana pasado llevó a los hombres de Rubi al puesto 13 en la clasificación. Ayudados por una temprana tarjeta roja para Gabri Veiga, Los Indalicos lograron tres victorias consecutivas en casa en la liga, habiendo marcado tres goles en cada una de esas victorias enormemente alentadoras.

Incluso después de la rotación masiva a mitad de semana, Xavi no pudo escapar de la maldición de las lesiones, ya que Franck Kessie sufrió una lesión en el muslo en Plzen y tuvo que retirarse después de 67 minutos. Junto al marfileño, todo Sergi Roberto (hombro), Ronald Araujo (muslo) y Eric García (ingle) se perderán, mientras que Jules Kounde, Andreas Christensen y Memphis Depay pueden estar lo suficientemente en forma para hacer el banco.

POSIBLES ALINEACIONES - BARCELONA VS. ALMERÍA:

XI BARCELONA: Ter Stegen; Balde, Alonso, Pique, Bellerin; Pedri, De Jong, Gavi; Torres, Lewandowski, Dembele.

XI ALMERÍA: Martinez; Akieme, Ely, Babic, Mendes; De la Hoz, Melero; Embarba, Robertone, Baptistao; Toure.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BARCELONA VS. ALMERÍA?

De local estará jugando el Barcelona frente al Almería en el 'Spotify Camp Nou'. Este sábado 5 de noviembre a las (3:00 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 13 de la Liga Española 2022-23.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BARCELONA VS. ALMERÍA?

Argentina Star+, ESPN Argentina

Bolivia Star+

Brasil Star+

Colombia ESPN, Star+

Ecuador ESPN, Star+

Internacional Bet365

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá VIX+, Sky HD

Paraguay Star+

Perú Star+

España DAZN LaLiga , DAZN

Reino Unido Viaplay Sports 1, Viaplay UK, LaLigaTV

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN+

Uruguay Star+

Venezuela Star+, ESPN