Después de una grandiosa exhibición de fútbol absoluto como visitante ante la Real Sociedad, ahora deberán regresar a casa para refrendar el buen trabajo del entrenador Xavi Hernández. Barcelona goleó 4-1 en su último partido, y ahora tendrá a un equipo con menos jerarquía como rival, y la media no debería bajar de eso. Por eso, el triunfo está prácticamente asegurado, no hay mayores explicaciones para darle a esta previa.

En dos partidos no conoció aún el triunfo, por eso se puede decir que Real Valladolid continuará con las mismas unidades (1), antes y después de este cotejo contra 'Los Culés'. Es casi imposible, que se logre algo mejor que una derrota, porque la diferencia entre planteles, e historia universal, los supera. Será de ese tipo de partidos donde el sufrimiento constante estará a la orden del día. Por ese motivo, solo podemos desearle mucha suerte al equipo de Ronaldo Nazario.

La gran novedad en Barcelona es la inscripción de Jules Kounde, el defensa central francés fue por fin habilitado para poder competir después de solucionar unos temas legales. Y debería estar en consideración para este partido perfecto para debutar. Donde no debería tener mayores complicaciones, un calentamiento espectacular para el recién llegado. Quien proviene del Sevilla, para sumarle jerarquía al plantel catalán.

Por su lado, Real Valladolid no tendrá a dos piezas claves consideradas como titulares por lesión. Shon Weissman por un tema muscular, está descartado para el partido contra Barcelona. Y la más llamativa, para nosotros en la región, es la indisponibilidad de Gonzalo Plata, quien quizás era el único que podía verse como un atrevido en cada intento de ataque. Todo hace indicar que será un triunfo tranquilo del clásico rival del Real Madrid en España. Ojalá se muestre un gran espectáculo, solo eso exigimos.

POSIBLES ALINEACIONES FC BARCELONA VS. REAL VALLADOLID:

XI FC BARCELONA: Ter Stegen; Araujo, Christensen, Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Dembele, Lewandowski, Raphinha.

XI REAL VALLADOLID: Asenjo; L Perez, Sanchez, Fernandez, Escudero; Aguado, Mesa, K Perez; Tuhami, Leon, Sanchez.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL FC BARCELONA VS. REAL VALLADOLID?

Barcelona será local este domingo 28 desde las (12:30 PM - HORA PERUANA) ante la Real Sociedad, en el 'Spotify Camp Nou'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE FC BARCELONA VS. REAL VALLADOLID?

