El puntaje perfecto que tiene, gracias a sus 3 victorias sin discusiones en estas jornadas iniciales, los tienen como amplios favoritos para lo que será el camino largo del presente campeonato. Bayern Múnich como local en el 'Allianz Arena' recibirá al sorprendente Borussia Mönchengladbach, que llega a este cotejo como segundo en la tabla general con 7 puntos. Serán una piedra en el camino bastante compleja, según vemos ahora en la previa.

Bayern Múnich llega a este partido contra el Borussia Mönchengladbach muy tranquilo, porque ganó la Supercopa de Alemania al RB Leipzig por (3-5). Luego todos sus enfrentamientos por Bundesliga lo sacó adelante, primero con la goleada por (1-6) al Eintracht de Frankfurt. Luego sufrió un poco para hacer los deberes contra el Wolfsburgo por (2-0) en casa. Y ahora último, como visitante, se despachó muy tranquilo por (0-7) contra el modesto Bochum.

Para adelantar la información del dueño de casa, podemos decir que estarán de regreso tanto Alphonso Davies, como Jamal Musiala, quienes no vieron participación en la última jornada. Ahora estarán volviendo al once inicial según comentan fuentes cercanas al entrenador, Julian Nagelsmann. Quien estará enviando lo mejor, para poder continuar en la sumatoria perfecta de puntos, y dejar atrás a sus principales seguidores.

Por su lado, el popular 'Gladbach' tendrá la baja de su lateral izquierdo titular, Ramy Bensebaini, quien por un cuadro de gripe se quedará al margen de este cotejo. A él se le suma la ausencia de Lainer, y la de Torben Musel, quienes tendrían una recuperación más lenta, los tiempos no cuadran para viajar al terreno de Bayern Múnich. Con todas estas novedades, igual buscarán hacer su mejor labor, y quien sabe, si sorprenden al mundo entero.

POSIBLES ALINEACIONES BAYERN MÚNICH VS. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH:

XI BAYERN MÚNICH: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Mane.

XI BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kramer, Kone, Neuhaus; Hofmann, Thuram, Plea.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BAYERN MÚNICH VS. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH?

Bayern Múnich será local este sábado 27 desde las (11:30 AM - HORA PERUANA), ante el Borussia Mönchengladbach, en su fortín conocido como 'Allianz Arena'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS. BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH?

Argentina Star+

Armenia Сетанта Спорт +

Australia Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Austria Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Go

Azerbaiyán Сетанта Спорт +

Bangladésh Sony LIV, SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD

Bielorrusia Сетанта Спорт +

Bélgica Play Sports, Eleven Sports 2 Belgium

Benín Canal+ Sport 1 Afrique

Bután SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Bolivia Star+

Brunei Astro SuperSport 2, Astro Go

Bulgaria Diema Sport 3, Play Diema Xtra

Burkina Faso Canal+ Sport 1 Afrique

Burundi Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes World Football

Camerún Canal+ Sport 1 Afrique

Canadá Sportsnet Now, Sportsnet.ca, Sportsnet Now Plus, Sportsnet World, Sportsnet World Now

Cape Verde Canal+ Sport 1 Afrique

República Centroafricana Canal+ Sport 1 Afrique

Chad Canal+ Sport 1 Afrique

Chile Star+

China QQ Sports Live, Migu, PPTV Sport China

Colombia Star+

Congo Startimes World Football, Canal+ Sport 1 Afrique

Costa Rica Sky HD

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 1 Afrique

Chipre Nova Sports Prime

República Checa Nova Sport 3

Dinamarca See, Viaplay Denmark

Yibuti Canal+ Sport 1 Afrique

República Dominicana Sky HD

Ecuador Star+

El Salvador Sky HD

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 1 Afrique

Estonia Viaplay Estonia, Сетанта Спорт +

Islas Feroe See

Finlandia V Sport Football, Elisa Viihde Viaplay, V Sport 1 Finland, V Sport 1

Francia Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Gabón Canal+ Sport 1 Afrique

Gambia Canal+ Sport 1 Afrique

Georgia Сетанта Спорт +

Alemania Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go, Sky Sport Bundesliga UHD, WOW

Ghana Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes World Football

Grecia Nova Sports Prime

Guatemala Sky HD

Guinea Startimes World Football, Canal+ Sport 1 Afrique

Guinea-Bissau Canal+ Sport 1 Afrique

Honduras Sky HD

Hong Kong M Plus Live

Hungría Arena4

Islandia Viaplay Iceland

India SONY TEN 2 HD, SONY TEN 2, Sony LIV, JioTV

Indonesia Mola, Mola TV App, mola.tv

Internacional Onefootball, Bet365

Irlanda Sky Sports Football, SKY GO Extra

Israel Sport 3

Italia Sky Sport Uno, NOW TV, SKY Go Italia

Japón SKY PerfecTV LIVE

Kazajstán Сетанта Спорт +

Kenia Startimes World Football

Corea del Sur TVING

Kirguistán Сетанта Спорт +

Letonia Viaplay Latvia, Сетанта Спорт +

Lituania Viaplay Lithuania, Сетанта Спорт +

Luxemburgo Eleven Sports 2 Belgium

Macao M Plus Live

Malasia Astro Go, Astro SuperSport 2

Maldivas SONY TEN 2, Sony LIV, SONY TEN 2 HD

Malí Canal+ Sport 1 Afrique

Malta TSN5 Malta, GO TV Anywhere

Mauritania Canal+ Sport 1 Afrique

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Moldavia Сетанта Спорт +

Mozambique Startimes World Football

Myanmar Skynet Myanmar

Nepal SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Países Bajos Viaplay Netherlands

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Níger Canal+ Sport 1 Afrique

Nigeria Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes World Football

Noruega Viaplay Norway, V Sport 2

Pakistán SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Panamá Sky HD

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Viaplay Poland

Portugal Eleven Sports 2 Portugal

Rumania Digi Sport 4 Romania, Prima Sport 4, Digi Online

Rusia matchtv.ru, Sportbox.ru, Матч! Футбол 3

Ruanda Startimes World Football, Canal+ Sport 1 Afrique

Senegal Canal+ Sport 1 Afrique

Sierra Leona Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes World Football

Singapur HUB Sports 2, StarHub TV+

Eslovaquia Nova Sport 3

Eslovenia ŠTV 1, SportKlub 4 Slovenia

Sur África Startimes World Football

España Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Sri Lanka SONY TEN 2, SONY TEN 2 HD, Sony LIV

Suecia V Sport 1, V Sport Football, Viaplay Sweden

Suiza Sky Sport Bundesliga 1

Tayikistán Сетанта Спорт +

Tanzania Startimes World Football

Tailandia AIS PLAY, PPTV HD 36

Timor-Leste mola.tv, Mola

Togo Canal+ Sport 1 Afrique

Turquía Tivibu Spor 2, beIN CONNECT Turkey

Turkmenistán Сетанта Спорт +

Uganda Startimes World Football

Ucrania Setanta Sports+

Reino Unido SKY GO Extra, Sky Sports Football

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+

Uzbekistán Сетанта Спорт +

Venezuela Star+