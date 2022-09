El Bayern de Múnich se enfrenta al Stuttgart por la Bundesliga (jornada 6) este sábado 10 de septiembre a las (8:30 AM - HORA PERUANA). Los visitantes siguen buscando su primera victoria liguera de la temporada, un trabajo complicado, mientras que el dueño de casa, intentará volver a la senda del triunfo tras haber empatado sus dos últimos partidos ligueros. Se encuentran con sangre en el ojo, por eso saldrán con todo para ganar.

De hecho, a pesar de registrar una impresionante victoria como visitante por 2-0 ante el gran Inter de Milán por la UEFA Champions League el último miércoles, el equipo del director técnico, Julian Nagelsmann, se ha sentido frustrado en las últimas salidas de la Bundesliga, deberán revertir todo eso de manera inmediata. La obligación es ganar, por eso buscarán una goleada, como mínimo, frente a un equipo necesitado como el VfB Stuttgart.

El Stuttgart, por su parte, empató por cuarta vez en cinco partidos de liga con un empate 1-1 en casa ante el Schalke 04 el pasado fin de semana. Las esperanzas de Stuttgart de obtener su primera victoria de liga de la temporada 2022-23 se vieron significativamente dañadas por la expulsión de Josha Vagnoman en el minuto 67 por una segunda infracción amonestable. Hallando, quizás, un contexto difícil para poder afrontar ahora contra Bayern.

Las novedades de la visita, son las siguientes. Es poco probable que Florian Schock, Nicolas Nartey y Tanguy Coulibaly también hagan el viaje a Múnich debido a las lesiones. Pascal Stenzel podría reemplazar a Vagnoman en el lateral derecho, mientras que Serhou Guirassy podría ganar su primera titularidad después de llegar cedido por el Rennes para la temporada. Veremos cómo le va en esta aventura, será difícil.

POSIBLES ALINEACIONES BAYERN MÚNICH VS. VFB STUTTGART:

XI BAYERN MÚNICH: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sane; Mane.

XI VFB STUTTGART: Muller; Mavropanos, Anton, Ito; Stenzel, Endo, Ahamada, Sosa; Fuhrich; Guirassy, Silas.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BAYERN MÚNICH VS. VFB STUTTGART?

Bayern Múnich estará jugando en el 'Allianz Arena' como local por la jornada 6 de la Bundesliga, ante VfB Stuttgart, este sábado 10 de septiembre a las (8:30 AM - HORA PERUANA).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BAYERN MÚNICH VS. VFB STUTTGART?

Albania SuperSport 1 Digitalb

Argelia beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 3

Argentina Star+

Australia beIN Sports Connect

Austria Sky Sport Bundesliga 2, Sky Go, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD

Bahréin TOD, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Bangladésh Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Bélgica Play Sports, Eleven Sports 2 Belgium

Benín Canal+ Sport 1 Afrique

Bután Sony LIV

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina SportKlub 1 Serbia

Bulgaria Play Diema Xtra, Diema Sport

Burkina Faso Canal+ Sport 1 Afrique

Burundi Startimes World Football, Canal+ Sport 1 Afrique

Camerún StarTimes App, Canal+ Sport 1 Afrique

Canadá Sportsnet Now, Sportsnet World Now, Sportsnet.ca, Sportsnet Now Plus, Sportsnet World

Cape Verde Canal+ Sport 1 Afrique

República Centroafricana Canal+ Sport 1 Afrique

Chad beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 1 Afrique, TOD, beIN Sports HD 3

Chile Star+

China PPTV Sport China, Guangdong Sports Channel, QQ Sports Live, Migu

Colombia Star+

Congo Startimes World Football, Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App

RD del Congo StarTimes App

Costa Rica Sky HD

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 1 Afrique

Croacia Sportklub 1 Croatia

Chipre Nova Sports 3 Cyprus

República Checa Premier Sport

Dinamarca Viaplay Denmark

Yibuti Canal+ Sport 1 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, TOD

República Dominicana Sky HD

Ecuador Star+

Egipto TOD, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Sky HD

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 1 Afrique

Estonia Viaplay Estonia

Finlandia Elisa Viihde Viaplay

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, Free

Gabón Canal+ Sport 1 Afrique

Gambia Canal+ Sport 1 Afrique

Alemania WOW, Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Go, Sky Sport Bundesliga UHD

Ghana Startimes World Football, Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App

Grecia Nova Sports 3

Guatemala Sky HD

Guinea Startimes World Football, StarTimes App, Canal+ Sport 1 Afrique

Guinea-Bissau Canal+ Sport 1 Afrique

Honduras Sky HD

Hong Kong M Plus Live

Islandia Viaplay Iceland

India SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Sony LIV, JioTV

Indonesia mola.tv, Mola, Mola TV App

Internacional Bet365, Onefootball

Irán beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Iraq beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 3

Israel Sport 3

Japón SKY PerfecTV LIVE

Jordania beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, TOD

Kenia StarTimes App, Startimes World Football

Kosovo SuperSport Kosova 1

Kuwait beIN Sports HD 3, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Letonia Viaplay Latvia

Líbano beIN Sports HD 3, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Libia TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Lituania Viaplay Lithuania

Luxemburgo Eleven Sports 2 Belgium

Macao M Plus Live

Madagascar StarTimes App

Malaui StarTimes App

Malasia Astro Arena 2

Maldivas Sony LIV, SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1

Malí Canal+ Sport 1 Afrique

Malta TSN5 Malta, GO TV Anywhere

Mauritania TOD, Canal+ Sport 1 Afrique, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Montenegro SportKlub 1 Serbia

Marruecos TOD, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Mozambique Startimes World Football, StarTimes App

Myanmar Skynet Myanmar

Nepal SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Sony LIV

Países Bajos Viaplay Netherlands

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Sky HD

Níger Canal+ Sport 1 Afrique

Nigeria Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes World Football, StarTimes App

North Macedonia SportKlub 1 Serbia

Noruega Viaplay Norway

Omán TOD, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Pakistán Sony LIV, SONY TEN 1, SONY TEN 1 HD

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, TOD

Panamá Sky HD

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Viaplay Poland

Portugal Eleven Sports 4 Portugal

Qatar TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Rumania Prima Sport 1, Digi Sport 2 Romania, Digi Online

Rusia Sportbox.ru, Матч! Футбол 2, matchtv.ru

Ruanda StarTimes App, Canal+ Sport 1 Afrique, Startimes World Football

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, TOD

Senegal Canal+ Sport 1 Afrique

Serbia SportKlub 1 Serbia

Sierra Leona Canal+ Sport 1 Afrique, StarTimes App, Startimes World Football

Singapur HUB Sports 2, StarHub TV+

Eslovaquia Premier Sport

Somalia beIN Sports HD 3, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Sur África StarTimes App, Startimes World Football

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 3

España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Sri Lanka SONY TEN 1 HD, SONY TEN 1, Sony LIV

Sudán TOD, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Suecia Viaplay Sweden

Suiza Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 2

Siria TOD, beIN Sports HD 3, beIN SPORTS CONNECT

Tanzania Startimes World Football, StarTimes App

Timor-Leste mola.tv, Mola

Togo Canal+ Sport 1 Afrique

Túnez beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, TOD

Turquía beIN SPORTS MAX 1, Tivibu Spor 2, beIN CONNECT Turkey

Uganda StarTimes App, Startimes World Football

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 3

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+

Venezuela Star+

Vietnam VTVcab ON, On Sports+

Yemen beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3, TOD

Zambia StarTimes App