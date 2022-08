Debe ser un mero trámite para un gigante como Bayern Múnich, visitando en esta oportunidad a Bochum. Porque el equipo está con puntaje perfecto, y un juego atildado al ciento por ciento. Con todos sus cracks, buscarán el momento perfecto para poder seguir por su carrera en soledad, hacia un nuevo campeonato local. Por eso este cotejo, repetimos, debería ser tomado en cuenta como algo rutinario.

Los motivos sobran porque Bochum no es un gran equipo y le está costando demasiado esta temporada en Bundesliga. De local cayó ante el Mainz 05 por (1-2), de ahí visitó al Hoffenheim y también perdió (3-2). Ahora deberá jugar como dueño de casa contra el Bayern Múnich, un rival durísimo, que no te deja ningún respiro previo. Por eso, lo vemos muy complicado desde cualquier ámbito, pero el fútbol tiene sus cosas, disfrutaremos minuto a minuto.

Señalar algo positivo de Bayern Múnich será repetitivo, pero lo tenemos que decir para poder contextualizar este inicio de temporada 2022-23 para el cuadro 'bávaro'. Goleó de visita en la primera jornada como visitante al Eintracht de Frankfurt (1-6), y después como local, le costó un poco más, pero superó por (2-0) al ex equipo de Claudio Pizarro. Ahora les toca una parada bastante más tranquilo, en el papel.

La información sobre Bochum nos dice lo siguiente: "Danilo Soares está definitivamente descartado por una lesión en la cadera, mientras que se espera que Jannes Horn (muslo), Jacek Goralski (ojo), Gerrit Holtmann (rodilla), Christopher Antwi-Adjei, Kostas Stafylidis y Patrick Osterhage (todos músculos) no participen. Otra vez". Se puede decir que es casi un hospital el anfitrión esta vez.

Por parte del Bayern Múnich, hay dos dudas confirmadas para poder acercarse, aunque sea al banco de suplentes. Nos referimos a Serge Gnabry, quien junto a Leon Goretzka (molestias en la rodilla) están casi descartados. Además, está el nombre de Eric Choupo-Moting, quien presenta algo menor (distensión en la ingle). Este último sí podría estar, queda todavía puntos por confirmar. Veremos cómo avanzan las horas.

POSIBLES ALINEACIONES BOCHUM VS BAYERN MÚNICH:

XI BOCHUM: Riemann; Gamboa, Ordets, Heintz; Osei-Tutu, Losilla, Stoger, Janko; Asano; Zoller, Hofmann.

XI BAYERN MÚNICH: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Mane.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BOCHUM VS BAYERN MÚNICH?

Bochum será local este domingo 21 desde las (10:30 AM - HORA PERUANA), ante el Bayern Múnich en el 'Vonovia Ruhrstadion'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BOCHUM VS BAYERN MÚNICH?

