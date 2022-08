La oportunidad de ver buen fútbol llegó ahora mismo, y se debe ver por todo lo que significan los dos cuadros que presentaremos. La visita es Arsenal en esta ocasión, y buscará seguir por el camino del puntaje perfecto, ya que ganó sus dos primeros duelos, además de haber mostrado un nivel estético sumamente alto. Con jugadores de renombre, y un estilo diferente al resto.

Esta parece que será la temporada buena de los dirigidos por Mikel Arteta, porque están haciendo lo que la gente busca normalmente: ganar, gustar y golear. Así lo hicieron en su debut de visitante contra el Crystal Palace, donde fueron vencedores por (0-2). Después vino el Leicester City, y los pasaron por encima con algunas complicaciones (4-2). De ahí en adelante, deberán ser solamente regulares, dicen los que más saben.

El dueño de casa sorprendió en la primera jornada ganando de local a un Aston Villa que tiene nombre dentro de la Premier League. El recién ascendido se llevó la mirada de todos, y hasta imaginaban ver al cuadro nobel de primera división, siendo duro contra el Manchester City. Pero los del 'Pep' Guardiola no se metieron en líos, ganando tranquilos por (4-0). Bournemouth cuenta con 3 unidades, buscará hacer crecer eso.

Bournemouth para este partido tendrá posiblemente dos bajas casi confirmadas: Ryan Fredericks y Joe Rothwell. El primero por un tema de papeleos, según informa la prensa local, mientras que el segundo está lesionado. Arsenal no tiene complicaciones, recuperó a todos sus sentidos, e irá con el equipo titular si así lo decide su director técnico. Desde Bukayo Saka, Martin Odegaard y Martinelli, junto a Gabriel Jesús.

POSIBLES ALINEACIONES BOURNEMOUTH VS. ARSENAL:

XI BOURNEMOUTH: Travers; Lerma, Senesi, Kelly; Smith, Cook, Billing, Zemura; Tavernier, Moore, Solanke.

XI ARSENAL: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Thomas, Xhaka; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BOURNEMOUTH VS. ARSENAL?

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BOURNEMOUTH VS. ARSENAL?

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BOURNEMOUTH VS. ARSENAL?

