El Brentford y el Arsenal regresan a la acción de la Premier League con el derbi londinense del domingo, que se ha adelantado de (8:00 AM - HORA PERUANA), para las (6:00 AM) antes del funeral de la reina Isabel II.

Los Bees ganaron 5-2 al Leeds United la última vez, mientras que el equipo de Mikel Arteta superó recientemente al FC Zürich 2-1 en la Europa League.

Se espera que el dúo de Brentford, Christian Norgaard y Ethan Pinnock, permanezcan ausentes hasta después de la pausa internacional, pero Thomas Frank tiene la esperanza de que Sergi Canos pueda participar el domingo.

En cuanto al Arsenal afectado por lesiones, los Gunners supuestamente recibieron un gran impulso con el regreso de Thomas Partey a los entrenamientos, y se espera que el internacional de Ghana esté en la contienda para este juego.

La 'FA' ucraniana ha anunciado que Zinchenko se ausentará dos semanas, por lo que Kieran Tierney volverá a ser titular como lateral izquierdo para los Gunners.

POSIBLES ALINEACIONES BRENTFORD VS. ARSENAL:

XI BRENTFORD: Raya; Hickey, Jansson, Mee, Henry; Jensen, Janelt, Dasilva; Mbeumo, Toney, Wissa.

XI ARSENAL: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL BRENTFORD VS. ARSENAL?

Brentford será local ante el Arsenal este domingo 18 de septiembre a las (6:00 AM - HORA PERUANA), en el 'Gtech Community Stadium' por la jornada 8 de la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE BRENTFORD VS. ARSENAL?

Albania SuperSport 2 Digitalb

Argelia TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Anguila Csport.tv

Antigua y Barbuda Csport.tv

Argentina Star+

Aruba Csport.tv

Australia Optus Sport

Austria Sky Sport Premier League, Sky Go

Bahamas Csport.tv

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English

Barbados Csport.tv

Bélgica Play Sports 1, VOOsport World 1, Play Sports

Belice Paramount+

Benín Canal+ Sport 4 Afrique

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina Moja TV, Arena Sport 2

Brasil Star+, ESPN, NOW NET e Claro, GUIGO

Islas Vírgenes Británicas Csport.tv

Brunei Astro Go

Bulgaria Nova Sport Bulgaria, Play Diema Xtra, Diema Sport 2

Burkina Faso Canal+ Sport 4 Afrique

Burundi Canal+ Sport 4 Afrique

Camerún Canal+ Sport 4 Afrique

Canadá fuboTV Canada

Cape Verde Canal+ Sport 4 Afrique

Islas Caimán Csport.tv

República Centroafricana Canal+ Sport 4 Afrique

Chad Canal+ Sport 4 Afrique, TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Chile Star+

China iQiyi, PPTV Sport China, Migu, QQ Sports Live

Cocos Islands Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Colombia Star+

Congo Canal+ Sport 4 Afrique

Costa Rica Paramount+

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 4 Afrique

Croacia Arena Sport 3 Croatia

Chipre Cytavision on the Go, Cytavision Sports 3

República Checa Skylink, Canal+ Sport

Dinamarca Viaplay Denmark, See

Yibuti TOD, beIN Sports English, Canal+ Sport 4 Afrique, beIN SPORTS CONNECT

Dominica Csport.tv

República Dominicana Csport.tv, Paramount+

Ecuador Star+

Egipto TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

El Salvador Paramount+

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 4 Afrique

Estonia Viaplay Estonia

Islas Feroe See

Fiyi Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Finlandia V Sport 2 Finland, Elisa Viihde Viaplay, V Sport Premium

Francia Canal+ Foot

Gabón Canal+ Sport 4 Afrique

Gambia Canal+ Sport 4 Afrique

Alemania Sky Go, WOW, Sky Sport Premier League

Ghana Canal+ Sport 4 Afrique

Grecia Nova Sports Premier League

Granada Csport.tv

Guatemala Paramount+

Guinea Canal+ Sport 4 Afrique

Guinea-Bissau Canal+ Sport 4 Afrique

Honduras Paramount+

Hong Kong Now Player, 620 Now Premier League TV, 621 Now Premier League 1, Now E

Hungría Spíler1

Islandia SíminnSport

India Hotstar VIP, JioTV

Indonesia Vidio

Irán beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Iraq TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Irlanda Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, TalkSport Radio UK, BBC Radio 5 Live

Israel Sport 1

Italia NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football

Jamaica Csport.tv

Japón SPOTV NOW JAPAN

Jordania beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Kiribati Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Corea del Sur SPOTV ON

Kosovo SuperSport Kosova 2, ArtMotion

Kuwait TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Letonia Viaplay Latvia

Líbano TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Libia beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Lituania Viaplay Lithuania

Macao iQiyi

Malasia Astro Go, Astro SuperSport 3

Malí Canal+ Sport 4 Afrique

Marshall Islands Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Mauritania beIN Sports English, Canal+ Sport 4 Afrique, beIN SPORTS CONNECT, TOD

México Paramount+

Montenegro Arena Sport 2

Montserrat Csport.tv

Marruecos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, TOD

Nauru Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Países Bajos Viaplay Netherlands

Nueva Zelanda Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Nicaragua Paramount+

Níger Canal+ Sport 4 Afrique

Nigeria Canal+ Sport 4 Afrique

Niue Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

North Macedonia Arena Sport 2

Noruega TV3+ Norway, Viaplay Norway

Omán beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports English

Palau Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Palestinian Territory TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Panamá Csport.tv, Paramount+

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Viaplay Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, TOD

Rumania Digi Online, Digi Sport 1 Romania, Digi Sport 3 Romania

Ruanda Canal+ Sport 4 Afrique

Saint Kitts y Nevis Csport.tv

Santa Lucía Csport.tv

San Vicente / Granadinas Csport.tv

Samoa Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Arabia Saudita TOD, beIN SPORTS CONNECT

Senegal Canal+ Sport 4 Afrique

Serbia Arena Sport 1P

Seychelles Csport.tv

Sierra Leona Canal+ Sport 4 Afrique

Singapur 221 Hub Premier 1, StarHub TV+

Eslovaquia Skylink, Canal+ Sport

Eslovenia Arena Sport 1 Premium

Islas Salomón Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Somalia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, TOD

Sudán del Sur TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

España Movistar+, DAZN, DAZN 2

Sudán TOD, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

Suecia V Sport Premium, Viaplay Sweden

Suiza Sky Sport Premier League

Siria beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD

Taiwan ELTA Sports 1

Tailandia True Premier Football HD 1, True Premier Football HD 2

Togo Canal+ Sport 4 Afrique

Tonga Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Trinidad y Tobago Csport.tv

Túnez TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Turquía beIN Sports 3 Turkey, beIN CONNECT Turkey

Islas Turcas y Caicos Csport.tv

Tuvalu Sky Sport NOW, Sky Sport Premier League

Emiratos Árabes Unidos TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English

Reino Unido TalkSport Radio UK, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event, SKY GO Extra, BBC Radio 5 Live

Estados Unidos Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, Telemundo, SiriusXM FC

Uruguay Star+

Vanuatu Sky Sport Premier League, Sky Sport NOW

Venezuela Star+

Vietnam VieON, K+ SPORT 1

Yemen TOD, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English