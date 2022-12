Brighton & Hove Albion vs. Arsenal EN VIVO ONLINE por la Premier League 2022-23: el líder absoluto se mentaliza en seguir triunfando

El líder de la Premier League, el Arsenal, se esforzará por terminar la temporada 2022 con una nota alta cuando viaje al Amex para enfrentarse al Brighton & Hove Albion el sábado al mediodía. Los Gunners remontaron para vencer al West Ham United 3-1 en el Boxing Day, mientras que los Seagulls vencieron al Southampton por el mismo marcador en la Costa Sur.

Un viaje corto a lo largo de la costa sur hasta su antigua casa fue un viaje que valió la pena para el ex jugador del Southampton Adam Lallana, quien aun así mantuvo sus celebraciones al mínimo cuando anotó el primer gol en St Mary's, posiblemente por simpatía hacia Gavin Bazunu tanto como por Algo más. El cabezazo de Lallana se filtró a través de las manos de Bazunu antes de que Romain Perraud se convirtiera en su propia red antes del descanso, y Solly March luego lanzó un maravilloso disparo en la esquina superior antes de que James Ward-Prowse tomará un consuelo tardío para los Saints.

Prosperando bajo la presión de llenar las botas de Gabriel Jesus, el número 14 del Arsenal, Eddie Nketiah, insistió en que no quería ser visto como un reemplazo de su compañero de equipo herido después de completar un llamativo cambio de los Gunners en su derbi de Londres con West Ham. Los líderes de la Premier League tenían trabajo que hacer en los segundos 45 después de que el penalti de Said Benrahma puso a los Hammers un gol para el bien, pero el encantador giro y remate de Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Nketiah aseguraron que los Gunners retomaran donde lo dejaron.

Si bien De Zerbi quedó relativamente satisfecho con la actuación de su equipo contra Southampton, el entrenador de Brighton expresó su frustración por la tarjeta amarilla a Moises Caicedo, quien ahora está suspendido para este partido después de recibir cinco tarjetas amarillas esta temporada. El héroe de la Copa del Mundo de Argentina, Alexis Mac Allister, no regresará hasta el Año Nuevo, y De Zerbi no es optimista sobre las posibilidades de que Adam Webster esté disponible para el sábado. Pero el ex hombre del Arsenal, Danny Welbeck, podría recuperarse de un problema muscular a tiempo para los Gunners. Jakub Moder, mientras tanto, está ausente desde hace mucho tiempo.

Marcador: Brighton & Hove Albion vs. Arsenal, por la jornada 18 de la Premier League 2022-23:

Brighton & Hove Albion vs. Arsenal: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 18 de la Premier League 2022-23?

El encuentro entre Brighton & Hove Albion vs. Arsenal se jugará este sábado 31 de diciembre, a partir de las 12:30 horas de Perú.

Brighton & Hove Albion vs. Arsenal: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 18 de la Premier League 2022-23?

Argentina Star+, ESPN Argentina

Bolivia Star+, ESPN

Brasil GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN, Star+

Colombia Star+, ESPN

Ecuador ESPN, Star+

México Paramount+

Paraguay Star+, ESPN

Perú Star+, ESPN

España DAZN, DAZN 1, Movistar+

Reino Unido Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, Sky Ultra HD, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event

Estados Unidos SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC, Peacock, UNIVERSO

Uruguay ESPN, Star+

Venezuela ESPN, Star+