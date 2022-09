Cagliari vs. Modena con Gianluca Lapadula EN VIVO por la Serie B de Italia

Un comienzo dubitativo para el Cagliari se podría decir sin ningún temor, porque ganó 4 puntos en las primeras tres jornadas: después del empate en el debut con el Como FC, 'los sardos' doblegaron al Cittadella como aviso antes de encontrarse con el primer golpe de nocaut de la temporada frente al SPAL. Esa derrota todavía sigue doliendo, más a los peruanos, porque vimos fallar a Gianluca Lapadula desde el punto penal.

Aunque siendo muy sincero ante nuestro público, los signos de recuperación se han ido mostrando esta semana en los entrenamientos diarios, hay un ambiente lleno de tranquilidad y confianza para lo que viene ahora como nuevo reto. Sin embargo, tendrán al frente al recién ascendido Modena, el cual se podría considerar como una moneda al aire, según los especialistas del área. Por el poco conocimiento de su estilo de juego.

'Los canarios' como se le conoce popularmente, de hecho, después de perder ante Frosinone y Cosenza, se redimieron al lograr su primer éxito con el póquer perentorio en Ternana. Y buscarán ante el equipo del delantero de la Selección Peruana, ser los favoritos ante cualquier situación peligrosa. Como bien dicen algunos, tienen mucho que ganar, y poco que perder. Veremos cómo los terminan enfrentando a la hora de la verdad.

Un detalle no menor para resaltar de este versus, es que será dirigido por Niccolò Baroni de Florencia. El árbitro estará asistido por los asistentes Claudio Gualtieri de Asti y Marco Ceccon de Lovere. Cuarto Oficial Mario Perri de Roma 1. Marco Guida de Torre Annunziata y Filippo Bercigli Florencia en el VAR. Con todos los datos previos entregados a ustedes, cerramos este artículo previo que tiene información relevante sobre nuestro amado 'Lapagol'.

POSIBLES ALINEACIONES CAGLIARI VS. MODENA:

XI CAGLIARI: Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert; Rog, Makaoumbou, Deiola, Nández; Lapadula, Mancosu.

XI MODENA: Gagno; Oukhadda, Cittadini, De Maio, Ponsi; Gargiulo, Gerli, Armellino; Tremolada; Diaw, Bonfanti.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CAGLIARI VS. MODENA?

Cagliari será local en el 'Arena Cerdeña' frente al Modena, desde la (1:45 PM - HORA PERUANA). Por una nueva jornada de la Serie B de Italia.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE CAGLIARI VS. MODENA?

