AHORA | EN VIVO | Celta de Vigo jugará ante Real Betis con Renato Tapia de titular en el 'Estadio de Balaídos' como local. Este domingo 2 de octubre a las (9:15 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 7 de la Liga Española 2022-23, el local utilizará al volante de marca peruano.

Celta de Vigo con Renato Tapia vs. Real Betis EN VIVO por la Liga Española

El Real Betis buscará continuar con su impresionante comienzo de temporada en LaLiga el domingo desde las (9:15 AM - HORA PERUANA), cuando regrese del parón internacional con un viaje al Celta de Vigo. Los Verdiblancos ocupan el tercer lugar en la máxima categoría de España después de haber ganado cinco de sus primeros seis partidos de liga, mientras que sus anfitriones se encuentran en el puesto 13 después de derrotas consecutivas.

El Celta de Vigo no podrá contar con Denis Suárez el domingo y tampoco podrá contar con el extremo Franco Cervi tras su expulsión en la derrota ante el Valencia. El delantero Iago Aspas sigue jugando un papel crucial a la edad de 35 años, ya que ha marcado cinco veces en seis partidos de La Liga esta temporada, después de acumular un total liguero de 32 goles y 19 asistencias en las dos campañas anteriores.

Por parte del Real Betis, Víctor Camarasa sigue sin estar disponible para la selección del Real Betis debido a una lesión, mientras que los atacantes clave Juanmi y Nabil Fekir también son dudas. Dadas esas ausencias, se confiará nuevamente en Borja Iglesias para liderar la línea, ya que ha anotado seis goles en la liga en lo que va del período, lo que significa que Willian José nuevamente tendrá que conformarse con una aparición como suplente, dado que Pellegrini tiende a desplegar un delantero solitario.

El delantero contará con el apoyo del mediocampista creativo Sergio Canales, con Luiz Henrique y Rodri dispuestos a mantener sus lugares en las bandas, mientras que Guido Rodríguez y William Carvalho deberían operar en la base del mediocampo frente a los centrales Germán Pezzella y Luiz Felipe. Se espera, también, a Renato Tapia como centro defensivo del Celta después de los partidos con Perú.

POSIBLES ALINEACIONES CELTA DE VIGO VS. REAL BETIS:

XI CELTA DE VIGO: Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Tapia; Rodriguez, Beltran, Perez; Aspas, Larsen.

XI REAL BETIS: Silva; Montoya, Pezzella, Felipe, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Rodri, Canales, Henrique; Iglesias.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CELTA DE VIGO VS. REAL BETIS?

Celta de Vigo como local estará jugando contra Real Betis este domingo 2 de octubre a las (9:15 AM - HORA PERUANA), en el 'Estadio de Balaídos', por la jornada 7 de la Liga Española 2022-23.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE CELTA DE VIGO VS. REAL BETIS?

Brasil y Perú Star+

Internacional Bet365

Reino Unido LaLigaTV, Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos ESPN+

España DAZN, DAZN LaLiga

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere