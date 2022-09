Celta de Vigo intentará lograr victorias consecutivas en la máxima categoría de España cuando continúe su campaña 2022-23 en casa ante Cádiz este viernes 2 de septiembre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). El equipo de Eduardo Coudet entrará en competencia luego de una victoria por 1-0 sobre el Girona el pasado pasado, mientras que el Cádiz sufrió una derrota abrumadora en casa por 4-0 ante el Athletic de Bilbao en su último partido del lunes de esta misma semana.

El cuadro 'Celtico' sumó un punto en un empate 2-2 con el Espanyol en el primer fin de semana de la nueva campaña de La Liga, pero el Real Madrid los derrotó en casa una semana después, sufriendo una derrota por 4-1 ante los campeones. Después lograron reinvidicarse en su último partido como visitante, cuando asaltaron Girona, con un Iago Aspas que está en un nivel superlativo. El delantero español será la principal arma de esta tarde, por sus goles y jerarquía cuando viste esta camiseta.

Mientras tanto, el Cádiz ha tenido serios problemas al comienzo de la campaña 2022-23 dentro de la Liga Española. Porque ha perdido sus primeros tres juegos contra Real Sociedad, Osasuna y el Athletic de Bilbao, concediendo siete veces y anotando cero. Una racha nefasta que deberá romper en esta visita al cuadro donde juega el peruano Renato Tapia, no hay medias tintas, es lo que están urgidos ahora mismo.

Celta tendría que haber hecho un cambio respecto al equipo que fue titular ante el Girona la última vez, con Renato Tapia fuera por el problema en la espinilla que sufrió en el triunfo por 1-0. Pero eso ya sería parte del pasado, porque en las últimas horas pudo ver entrenamiento y está dentro de la consideración general, quizás no como titular. Por su parte, Cádiz no podrá contar con dos jugadores como Jon Ander Garrido e Isaac Carcelen por lesión, perdiendo peso dentro de su once inicialista.

POSIBLES ALINEACIONES CELTA DE VIGO VS. CÁDIZ:

XI CELTA DE VIGO: Marchesin; Mallo, Aidoo, Nunez, Galan; Rodriguez, Beltran, Veiga, Cervi; Aspas, Perez.

XI CÁDIZ: Ledesma; Zaldua, Hernandez, Fali, Espino; Alejo, Alex, Alarcon, Arzamendia; Perez, Negredo.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CELTA DE VIGO VS. CÁDIZ?

Celta de Vigo será local en el 'Estadio de Balaídos' frente al Cádiz, desde las (2:00 PM - HORA PERUANA). Por una nueva jornada de la Liga Española.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE CELTA DE VIGO VS. CÁDIZ?

