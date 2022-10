AHORA | EN VIVO | Chelsea jugará ante Manchester United con Pierre Emerick Aubameyang, Raheem Sterling, Cristiano Ronaldo, y Lisandro Martínez en el 'Stamford Bridge' como local. Este sábado 22 de octubre a las (11:30 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 13 de la Premier League, este es un gran clásico del fútbol inglés, nos espera un tremendo duelo.

Chelsea vs. Manchester United EN VIVO │ Premier League

El quinto intentará superar al cuarto en una tentadora batalla de Stamford Bridge el sábado por el mediodía, mientras Chelsea y Manchester United reanudan las hostilidades en la Premier League. Los Blues empataron 0-0 ante el Brentford a mitad de semana, mientras que el equipo de Erik ten Hag pasó de manera convincente al Tottenham Hotspur en una victoria por 2-0.

Solo unos días después de que Kepa Arrizabalaga tuviera que salvar el pellejo del Chelsea en su victoria sobre el Aston Villa, el portero más caro del mundo volvió a destacar en el Gtech Community Stadium, cuando la racha de cinco victorias consecutivas del Chelsea llegó a un abrupto final. El compatriota y homólogo de Kepa, David Raya, también estaba en plena forma cuando el derbi del oeste de Londres terminó sin que la red se moviera ni una sola vez, pero el equipo de Potter aún se mantiene al frente del fútbol de la Liga de Campeones en medio de una racha defensiva particularmente resistente.

Ni el Liverpool ni el Arsenal tenían el número del Man United en sus visitas a Old Trafford a principios de esta temporada, y aunque los fanáticos del Tottenham pueden haberse deleitado con las derrotas de sus rivales, se fueron de Old Trafford con el rabo entre las piernas mientras el equipo de Ten Hag dominaba de principio a fin. Después de ser frustrado por Hugo Lloris en la canción durante la primera mitad, Manchester United logró el avance en circunstancias fortuitas en el minuto 47: el esfuerzo de Fred tuvo un desvío significativo de Ben Davies en la esquina inferior, pero no tuvo un momento afortunado sobre Bruno Fernandes.

Thiago Silva y Hakim Ziyech recibieron luz verde para hacer el banquillo para el enfrentamiento de Chelsea con Brentford, pero Wesley Fofana (rodilla), Reece James (rodilla) y N'Golo Kante (muslo) se perderán nuevamente. La victoria del Manchester United sobre el Tottenham se vio algo empañada por las imágenes de Cristiano Ronaldo caminando por el túnel antes de que sonara el silbato final, y ahora se ha informado que el jugador de 37 años abandonó el estadio por completo después de caminar penosamente fuera de la línea de banda.

POSIBLES ALINEACIONES CHELSEA VS. MANCHESTER UNITED:

XI CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL CHELSEA VS. MANCHESTER UNITED?

Chelsea será local ante Manchester United este sábado 22 de octubre a las (11:30 AM - HORA PERUANA), en el 'Etihad Stadium'. Partido correspondiente a la jornada 13 de la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE CHELSEA VS. MANCHESTER UNITED?

Argentina Star+, ESPN Argentina

Bolivia Star+, ESPN

Brasil Star+

Chile ESPN Chile, Star+

Colombia ESPN, Star+

Ecuador Star+, ESPN

México Paramount+

Panamá Csport.tv, Paramount+

Paraguay ESPN, Star+

Perú ESPN, Star+

España Movistar+, DAZN 1, DAZN

Reino Unido BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra

Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo, NBC, UNIVERSO NOW, UNIVERSO

Uruguay Star+, ESPN

Venezuela ESPN, Star+