En la jornada final del 'Grupo A' de la Liga A en la Liga de Naciones de la UEFA, un equipo de Dinamarca que apunta a la final recibirá a un equipo de Francia decidido a evitar el descenso a la Liga B. Los hombres de Kasper Hjulmand cayeron 2-1 ante Croacia la última vez, mientras que Les Bleus vencieron a Austria 2-0 antes de su viaje a Copenhague el domingo.

La victoria de Dinamarca sobre Croacia les habría garantizado un lugar en la final de la Liga de las Naciones, pero el XI de Hjulmand no tuvo respuesta a la superioridad de los Chequered Ones en la derrota por 2-1 el jueves por la noche. Después de unos primeros 45 minutos monótonos y sin goles, los esfuerzos de Borna Sosa y Lovro Majer a ambos lados de la respuesta de Christian Eriksen hicieron el trabajo para Croacia, que ahora ha usurpado a Dinamarca en el primer paraje en la clasificación.

La perspectiva de que los campeones reinantes de la Nations League, Francia, hicieran las maletas y fueran enviados a la 'Liga B' era muy real antes de la visita de Austria, con problemas dentro y fuera del campo que aquejaban a la Federación Francesa de Fútbol y a Didier Deschamps. De vuelta en los Bleus XI con una explosión, Giroud fue elogiado por compañeros de equipo, fanáticos y periodistas, por igual cuando ayudó a Mbappe antes de marcar su gol número 49 con Francia.

Dinamarca no detectó nuevas preocupaciones por lesiones en la derrota a mitad de semana ante Croacia, donde el demandado creador de juego Jesper Lindstrom se vio obligado a perderse debido a una enfermedad, pero Hjulmand confía en que el hombre del Eintracht Frankfurt estará disponible aquí. Puede que las filas de Dinamarca estén llenas de fuerza, pero un equipo de Francia agotado fue testigo de las lesiones de Jules Kounde y Mike Maignan en la victoria sobre Austria, con el primero dañándose el muslo, mientras que el portero del AC Milan sufrió un problema en la pantorrilla.

POSIBLES ALINEACIONES DINAMARCA VS. FRANCIA:

XI DINAMARCA: Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Kristensen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Eriksen, Damsgaard; Dolberg.

XI FRANCIA: Areola; Saliba, Varane, Badiashile; Clauss, Fofana, Tchouameni, Mendy; Griezmann; Mbappe, Giroud.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL DINAMARCA VS. FRANCIA?

Dinamarca jugará de local ante Francia este domingo 25 de septiembre a la (1:45 PM - HORA PERUANA), por la jornada 6 de la 'Liga de Naciones' en el 'Parken Stadion'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE DINAMARCA VS. FRANCIA?

Argentina Star+

Bolivia Star+

Brasil Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

Canadá DAZN, Fubo Sports Network

Colombia Star+

Chile Star+

Ecuador Star+

Internacional UEFA.tv

Paraguay Star+

Perú Star+

Uruguay Star+

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos ViX, Fubo Sports Network, Foxsports.com, FOX Sports App, Fox Sports 2, VIX+