Jugando este domingo 16 de abril, por la fecha 29 de LaLiga FC Barcelona visita al Getafe CF en vivo y en directo desde el Coliseum Alfonso Pérez a las 9:15 AM

Líder absoluto de LaLiga 2022/2023, FC Barcelona tiene todo para campeonar y por eso quiere cerrar el título lo más pronto posible. Llegando tras empatar en condición de local ante Girona, de manera increíble, el cuadro de Xavi irá por el triunfo en condición de visita.

Por el lado del local, Getafe CF, el cuadro de la Comunidad de Madrid lucha punto por punto para salir de la zona baja de la tabla de LaLiga. Salvado hoy del descenso directo, una derrota podría complicarlo puesto que los puestos del fondo están muy pegados.

Así pues, el cuadro del FC Barcelona tiene varias razones para conseguir el triunfo ante Getafe de local, pero el plantel de casa no quiere arriesgarse y buscará derrotar al cuadro foráneo, todo este domingo 16 de abril por la fecha 29 de LaLiga.

Getafe CF vs FC Barcelona: marcador en vivo y resultado en directo

Getafe CF vs FC Barcelona: horario en vivo para Perú

Getafe CF vs FC Barcelona: canales de transmisión en directo para Perú

Getafe CF vs FC Barcelona: probables alineaciones

Getafe CF: D. Soria; D. Dakonam, D. Duarte, O. Alderete; D. Suárez, N. Maksimovic, L. Milla, Portu; B. Mayoral, E. Ünal, Munir

FC Barcelona: M. Ter Stegen; J. Koundé, R. Araujo, E. García, A. Balde; Gavi, S. Busquets, S. Roberto; Raphinha, R. Lewandowski, A. Fati