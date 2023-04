En el Estadio Monumental de la UNSA se jugará el gran clásico del sur entre: FBC Melgar vs. Cienciano. Por la jornada 12 del torneo apertura de Liga 1 Perú 2023, este viernes 14 de abril desde las (7:00 PM - HORA PERUANA).

FBC Melgar vs. Cienciano EN VIVO ONLINE por la Liga 1 Perú 2023: clásico del sur en la ciudad de Arequipa en este torneo apertura

Partidazo a flor de piel para los hinchas del FBC Melgar y Cienciano. Se ven la cara dos grandes conjuntos, aquellos que cuentan con un historial para tomar muy en cuenta. La Liga 1 nos sorprenderá con el versus de rojinegros vs. cusqueños.

En Arequipa el cuadro de Mariano Soso sale con la obligación de ganar, luego de un empate correcto ante el Sport Huancayo. Al frente estará su clásico de primera división, el Papá de América, con ganas de levantar cabeza a la irregular temporada de su entrenador, Leonel Álvarez.

Pablo Magnin desde su posición, analizó el último partido de FBC Melgar como visitante: "Creo que lo hicimos bien, mantuvimos la intensidad, las ganas de ganar hasta el último minuto. Personal y grupalmente nos da bronca no poder ganar porque creíamos que era ganable el partido. Ahora me estoy sintiendo bien. Cuesta como cualquier salida de país natal ir a otra liga, son otras costumbres, otros campos de juegos, otra pelota. El plantel me ha tratado muy bien, y estamos esperando de empezar a ganar".

Claudio Torrejón se cargó la responsabilidad de ponderar el partido ante el Dominó: "Siempre es importante ganar, hacer respetar la casa, pero aún hay mucho por corregir. Contra Melgar hay que hacer un partido inteligente, será largo y confío en lo que el equipo pueda hacer dentro del campo. Iremos a proponer. La consigna es ganar, jugar bien y este viernes en Arequipa no tiene por qué ser la excepción".

FBC Melgar vs. Cienciano por la Liga 1 Perú 2023: marcador y resultado en vivo

FBC Melgar vs. Cienciano: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 12 de la Liga 1 Perú 2023?

El encuentro entre FBC Melgar vs. Cienciano se jugará este viernes 14 de abril, a partir de las 19:00 horas de Perú.

FBC Melgar vs. Cienciano: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 12 de la Liga 1 Perú 2023?

Perú: Liga 1 Play, Liga 1 Max, Fanatiz International, Fútbol Libre, Fútbol Latam