FBC Melgar tiene la difícil misión de arrancar una jornada internacional más en su historia como institución tradicional, la cual debe llevarlo por un sendero mucho más tranquilo. Donde jugará con grandes clubes, luego de una temporada pasada tormentosa, aquella donde perdió la gran final, dejando a Alianza Lima como bicampeón nacional.

Esta vez lo recibe el poderoso y gigante Olimpia de Paraguay, este primer duelo será el debut a nivel continental en la CONMEBOL Libertadores. Desde las (7:00 PM - HORA PERUANA), en su terreno de juego, buscará lo mejor de sí, para someter al conjunto que tenga enfrente. Llegan con muchos duelos previos de Liga 1, lo cual es bueno.

Para Bernardo Cuesta el tema es uno, su club debe pelear todo, para eso está Melgar: "El objetivo era obtener la victoria como local, lamentablemente no se pudo, ahora debemos enfocarnos en la Libertadores. El torneo internacional es totalmente diferente, debemos estar muy concentrados y preparados para afrontar este encuentro ante Olimpia".

Mientras que la voz de Mariano Soso fue mucho más fuerte, como director técnico sabe lo que debe hacer desde su posición: "Estudiaremos a Olimpia y veremos la manera de neutralizar su juego y dañar al rival, nosotros pretendemos ser protagonistas independientemente del escenario y del contrincante. Estamos en una etapa donde estamos construyendo nuestra identidad, más allá del torneo que juguemos y considero que en la fecha anterior y ante Cuzco FC, se pudo expresar lo que buscamos".

FIXTURE DE FBC MELGAR EN COPA LIBERTADORES 2023:

06 de abril - 7:00 p.m. — Melgar vs. Olimpia.

20 de abril - 7:00 p.m. — Atlético Nacional vs. Melgar.

04 de mayo - 5:00 p.m. — Patronato vs. Melgar.

24 de mayo - 9:00 p.m. — Melgar vs. Atlético Nacional.

06 de junio - 7:00 p.m. — Melgar vs. Patronato.

27 de junio - 7:00 p.m. — Olimpia vs. Melgar.

FBC Melgar vs. Olimpia por Copa Libertadores 2023: marcador y resultado en vivo

FBC Melgar vs. Olimpia: ¿Cuándo y a qué hora del Perú es el partido por la jornada 1 de la Copa Libertadores 2023?

El encuentro entre FBC Melgar vs. Olimpia se jugará este jueves 6 de abril, a partir de las 19:00 horas de Perú.

FBC Melgar vs. Olimpia: ¿Qué canal del Perú transmite el partido por la jornada 1 de la Copa Libertadores 2023?

Perú: ESPN2, Star+, ESPN, Fox Sports 2 Argentina, Fútbol Libre, Fútbol Latam