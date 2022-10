EN DIRECTO | EN VIVO | ONLINE | FC Barcelona vs Bayern Múnich vía Star Plus y ESPN este miércoles 26 de octubre en el Camp Nou y por la fecha 5 de la Champions League a las 2:00 P.M.

VER, FC Barcelona vs Bayern Múnich vía ESPN y Star Plus este miércoles 26 de octubre por la fecha 5 del grupo C de la Champions League. Jugando en el Camp Nou, el partido se disputará a las 2:00 P.M. en vivo y en directo por la transmisión online por ESPN App y DirecTV GO.

Jugándose la vida este miércoles 26 de octubre, FC Barcelona choca ante Bayern Múnich por la Champions League. Colocnado todas sus balas en este partido, el cuadro del estratega español también estará mirando de reojo lo que pueda hacer Inter de Milán ante Viktoria Plzen en el estadio Giuseppe Meazza.

Sacando la calculadora, FC Barcelona marcha actualmente tercero en el grupo C de la Champions League. Con cuatro puntos, el plantel blaugrana está a 3 unidades del Inter de Milán, segundo de la serie. Así pues, el cuadro culé tendrá que vencer en el Camp Nou y esperar un tropiezo del plantel italiano, algo improbable en el Giuseppe Meazza.

Otro punto destacado es el duelo entre el delantero polaco Robert Lewandowski ante su exequipo: el Bayern Múnich. Buscando anotarle en el Camp Nou, si el FC Barcelona no vence al cuadro alemán, o empata, estará eliminado de la Champions League y buscará su sello a la Europa League.

FC Barcelona vs Bayern Múnich: resultado en vivo y marcador en directo por la Champions League

¿A qué hora juegan FC Barcelona vs Bayern Múnich online por la Champions League?

Perú: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

¿Cómo ver FC Barcelona vs Bayern Múnich en vivo por Champions League?

España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones

México: HBO Max

Argentina: FOX Sports y Star+

Chile: FOX Sports 1 y Star+

Centroamérica: Star+ y ESPN Norte

El Salvador: Canal 4 y TCS Go

Honduras: Telecadena 4 y 7

Sudamérica: Star+ y ESPN Sur

Brasil: Star+

Estados Unidos: Paramount+, ViX, TUDN, TUDN USA, Univisión Now y TUDN App

FC Barcelona vs Bayern Múnich: probables alineaciones por la Champions League

FC Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Jules Koundé, Eric García, Balde; Sergio Busquets, Pedri, Frenkie de Jong; Dembélé, Ansu Fati y Robert Lewandowski.

Bayern Múnich: Ulreich; Benjamin Pavard, Dayot Upamecano, De Ligt, Alphonse Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Serge Gnabry, Jamal Musiala, Sadio Mané (Kingsley Coman); y Thomas Müller (Choupo-Moting).