FC Barcelona vs. Sevilla EN VIVO ONLINE por la Liga Española 2022-23: el líder absoluto recibirá al cuadro de Jorge Sampaoli

El Barcelona intentará lograr 10 victorias consecutivas en todas las competiciones cuando reciba al Sevilla en el Camp Nou de La Liga el domingo por la tarde. El equipo catalán es actualmente el primero de la tabla, cinco puntos por encima del segundo clasificado, el Real Madrid, mientras que el Sevilla ocupa el puesto 13, solo dos puntos por delante de la zona de descenso.

La falta de clasificación del Barcelona para los octavos de final de la Liga de Campeones fue un gran golpe para el club, pero aparte de la decepción europea, el equipo ha estado excelente durante gran parte de esta campaña. El equipo de Xavi ya aseguró su primer trofeo de 2022-23, levantando la Supercopa de España el mes pasado, mientras persigue el éxito en tres competiciones más, incluida la Europa League, donde se enfrentará al Manchester United en una ronda eliminatoria de dos partidos, playoff, a finales de este mes.

No hace mucho tiempo, el Sevilla estaba en la zona de descenso, pero tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga le han permitido pasar al puesto 13 de la tabla con 21 puntos. El equipo de Jorge Sampaoli ha superado a Getafe, Cádiz y Elche en tres de sus últimos cuatro partidos, venciendo a este último por 3-0 la última vez para subir en la tabla, pero todavía está muy apretado hacia el fondo. De hecho, solo hay tres puntos entre el Cádiz, que ocupa el puesto 18, y el Almería, que ocupa el puesto 11, por lo que la imagen podría cambiar rápidamente, y el Sevilla está ahora a solo cinco puntos del Athletic de Bilbao, que ocupa el noveno lugar.

El Barcelona recuperó a Lewandowski y Ferran Torres tras la sanción ante el Real Betis, y el conjunto catalán solo tiene una lesión en el primer equipo por el momento, con Ousmane Dembele al margen. Dembélé podría regresar antes de fin de mes en función de cómo avanza su recuperación. Xavi tiene grandes decisiones que tomar en todo el campo debido a la competencia por los puestos, pero no sería una sorpresa ver el mismo XI que saltó al campo para el pitido inicial contra el Real Betis.

Marcador: FC Barcelona vs. Sevilla, por la jornada 20 de la Liga Española 2022-23

FC Barcelona vs. Sevilla: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 20 en la Liga Española?

El encuentro entre FC Barcelona vs. Sevilla se jugará este domingo 5 de febrero, a partir de las 10:00 horas de Perú.

FC Barcelona vs. Sevilla: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 20 de la Liga Española?

Argentina ESPN2 Argentina, Star+

Bolivia Star+, ESPN2

Brasil Star+

Chile Star+, ESPN2 Chile

Colombia Star+, ESPN2

Ecuador Star+, ESPN2

Internacional Bet365

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay ESPN2, Star+

Perú Star+, ESPN2

España DAZN LaLiga , DAZN

Reino Unido Viaplay Sports 1, ITV 4, LaLigaTV, ITVX

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+, ESPN2

Venezuela ESPN2, Star+