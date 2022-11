AHORA | EN VIVO | Fulham jugará ante Manchester United con Aleksandar Mitrović, Willian, Cristiano Ronaldo, y Antony como principales figuras en el 'Craven Cottage' como local. Este domingo 13 de noviembre a las (11:30 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 16 de la Premier League 2022-23, la visita es la favorita ante un cuadro durísimo.

EN VIVO: Fulham vs. Manchester United por la Premier League 2022-23 (Fecha 16)

El Manchester United buscará volver a ganar en la Premier League el domingo por la tarde cuando se dirija al oeste de Londres para enfrentarse a un impresionante Fulham. Los Diablos Rojos ocupan actualmente el quinto lugar en la tabla, con 23 puntos en sus primeros 13 partidos, mientras que el Fulham ocupa el noveno puesto, habiendo sumado 19 puntos en sus primeros 14 partidos durante un buen comienzo.

Las últimas tres temporadas de la Premier League del Fulham terminaron en descenso, pero los Cottagers parecen tener calidad más que suficiente para hacer campañas consecutivas en este nivel de fútbol, con un total de 19 puntos en 14 partidos que los dejan en la novena posición de la tabla general. El conjunto de Marco Silva tiene un balance de cinco victorias, cuatro empates y cinco derrotas en Liga esta temporada, y ha estado lleno de goles, encontrando el fondo de la red en 23 ocasiones, cinco más que el Manchester United.

Man United registró una victoria por 2-1 sobre Fulham cuando viajaron por última vez a Craven Cottage en enero de 2021, mientras que los Red Devils han triunfado en 11 de sus últimos 12 partidos con el equipo de la capital en todas las competiciones. El equipo de Erik ten Hag vio cómo una racha de nueve partidos sin perder en todas las competiciones llegó a su fin el pasado fin de semana cuando sufrieron una derrota por 3-1 ante el Aston Villa en la Premier League.

La gran noticia del equipo del Fulham pasa por Aleksandar Mitrovic, con el delantero centro, que suma nueve goles en Liga esta temporada, descartado por una lesión en el pie, y se teme su participación con Serbia en el Mundial. Neeskens Kebano y Manor Solomon también están fuera del equipo local por lesión, mientras que Kenny Tete y Harrison Reed están fuera del partido por sanción.

POSIBLES ALINEACIONES - FULHAM VS. MANCHESTER UNITED:

XI FULHAM: Leno; Decordova-Reid, Diop, Ream, Robinson; Cairney, Palhinha; Wilson, Pereira, Willian; Vinicius.

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Malacia, Lindelof, Martinez, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Garnacho, Martial, Rashford.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL FULHAM VS. MANCHESTER UNITED?

Fulham estará recibiendo al Manchester United este domingo 13 de noviembre desde las (11:30 AM - HORA PERUANA). Duelo correspondiente a la jornada 16 de la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE FULHAM VS. MANCHESTER UNITED?

Argentina ESPN Argentina, Star+

Bolivia Star+

Brasil ESPN, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile Star+, ESPN Chile

China Migu, PPTV Sport China, QQ Sports Live, iQiyi

Colombia ESPN, Star+

Ecuador Star+, ESPN

México Paramount+

Panamá Paramount+, Csport.tv

Paraguay Star+

Perú Star+

España DAZN 1, DAZN, Movistar+

Reino Unido Sky Ultra HD, BBC Radio 5 Live, SKY GO Extra, Sky Sports Premier League, Sky Sports Main Event

Estados Unidos SiriusXM FC, USA Network, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, nbcsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App

Uruguay Star+

Venezuela Star+, ESPN