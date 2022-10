EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VER Inter de Milan vs Viktoria Plzen juegan este miércoles 26 de octubre por la jornada 5 del grupo C de la Champions League a las 11:45 A.M. en el estadio Giuseppe Meazza

Inter de Milán vs Viktoria Plzen EN VIVO por ESPN y EN DIRECTO por Star Plus y ONLINE por Internet ver partido por la fecha 5 del grupo C de la Champions League | Horarios y canales del partido de este miércoles 26 de octubre

HOY, Inter de Milán vs Viktoria Plzen juegan en vivo y en directo por la fecha 5 del grupo C de la Champions League. Chocando en el estadio Giuseppe Meazza a las 11:45 A.M. este miércoles 26 de octubre, el partido se podrá ver vía ESPN y Star Plus en Perú y DirecTV Sports en Argentina, además la transmisión online vía ESPN App y DirecTV GO.

Presupuestando un triunfo ante Viktoria Plzen, Inter de Milán irá por un triunfo más en Champions League. Midiéndose en el estadio Giuseppe Meazza, el plantel entrenado por el técnico italiano Simone Inzaghi buscará sumas tres puntos para sellar su pase a los octavos de final a un 90%, dependiendo del resultado del FC Barcelona vs Bayer Múnich.

Por ello, Inter de Milán tendrá en ofensiva al delantero argentino Lautaro Martínez y al atacante bosnio Edin Dzeko. Buscando estirar también su racha goleadora en Champions League, los artilleros buscarán vencer al guardameta checo Jindřich Staněk.

Por el lado de Viktoria Plzen, el cuadro checo irá por la hazaña en el estadio Giuseppe Meazza. No sumando ni un punto hasta ahora por Champions League, el plantel visitante buscará los tres puntos para tentar su posible clasificación a la Europa League, dependiendo también el resultado del FC Barcelona vs Bayern Múnich.

Inter de Milán vs Viktoria Plzen: marcador en vivo y resultado en directo por Champions League

¿A qué hora juegan Inter de Milán vs Viktoria Plzen por la Champions League?

Perú: 11.45 a. m.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Chile: 1.45 p. m.

Paraguay: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

¿Cómo ver Inter de Milán vs Viktoria Plzen por la Champions League?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (Simple TV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

Inter de Milán vs Viktoria Plzen: probables alineaciones por Champions League

Inter de Milán: Onana; Skriniar, de Vrij, Bastoni, Dumfries; Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez y Dzeko.

Viktora Plzen: Stanek; Jamelka, Tijani, Hejda, Havel; Bucha, Kalvach, Mosquera, Vlkanova; Kopic y Chory.