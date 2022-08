Esta es la oportunidad perfecta para poder hallar un resultado muy favorable, si pensamos como el equipo local. Porque enfrente habrá un rival muy disminuido, y además, se tiene que levantar el rostro de la última semana. Así reflexionan desde tienda 'Nerazzurri', y desean conseguir la mayor cantidad de goles a favor, en este enfrentamiento contra el recién ascendido.

No podemos decir que está en crisis el Cremonese, pero si se puede afirmar que hasta el momento no está dando la talla en la primera división. Perdió en sus tres partidos del principio, el primero fue contra Fiorentina como visitante por (3-2), después estuvo su visita a la Roma y cayeron por la mínima diferencia (1-0). Finalmente, como local, recibió al Torino, dejando puntos por el resultado global de (1-2).

Inter venía bastante bien, sin perder ningún partido en sus primeras tres fechas, hasta que se encontró con la Lazio. En la capital italiana cayó por 3-1 y dejó muchas dudas, aparte de un rendimiento bastante disminuido, según los especialistas. Anteriormente, había goleado al Spezia por (3-0), y superó (1-2) en su debut por Serie A como visitante ante el Lecce. Ahora están obligados a revertir el paso en falso, es lo único que les queda.

La información extra del Inter de Milán nos dice que Romelu Lukaku quedará fuera de este cotejo por una lesión en el muslo, ingresará por él, el atacante bosnio Edin Džeko. Y no solo quedará ahí, porque se podría estar perdiendo el 'derbi de Milán' de este fin de semana, siendo una baja de consideración a mediano plazo. Veremos cómo lo maneja Simone Inzaghi.

POSIBLES ALINEACIONES INTER DE MILÁN VS. CREMONESE:

XI INTER DE MILÁN: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Dimarco, Gagliardini, Brozovic, Barella, Dumfries; Martinez, Dzeko.

XI CREMONESE: Radu; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Baez, Pickel, Escalante, Valeri; Dessers, Zanimacchia, Okereke.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL INTER DE MILÁN VS. CREMONESE?

Inter de Milán será local este martes 30 desde la (1:45 PM - HORA PERUANA) ante el Cremonese en el 'Giuseppe Meazza'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE INTER DE MILÁN VS. CREMONESE?

