En el Estadi de Son Moix estarán jugando Mallorca vs. Celta de Vigo, con Renato Tapia, por la Liga Española 2022-23, este viernes 20 de enero desde las (3:00 PM - HORA PERUANA).

El Celta de Vigo intentará sumar cinco partidos sin perder en La Liga cuando viaje al Visit Mallorca Estadi el viernes por la tarde para enfrentarse al Mallorca. Los visitantes ingresarán al partido luego de un empate 1-1 con el Villarreal en la liga, mientras que el Mallorca sufrió una derrota por 1-0 ante la Real Sociedad en la etapa de octavos de final de la Copa del Rey el martes por la tarde.

Mallorca comenzó el 2023 de manera impresionante, venciendo a Pontevedra 2-0 en la Copa del Rey antes de registrar una victoria por 1-0 sobre Real Valladolid en La Liga, pero ahora ha perdido sus dos últimos partidos. De hecho, el equipo de Javier Aguirre sufrió una derrota por 1-0 ante Osasuna en la liga el pasado fin de semana antes de ser eliminado en la Copa del Rey el martes por la noche por cortesía de una derrota por 1-0 ante la Real Sociedad.

El Celta lo ha tenido complicado en la primera mitad de la campaña 2022-23, con un total de 17 puntos en 17 partidos que le sitúan en la 16ª posición de la tabla, a solo un punto de la zona de descenso. Sin embargo, los Sky Blues entrarán en este partido con mucha confianza, después de haber estado invictos en sus últimos cuatro partidos de liga, incluido un empate 1-1 con el Villarreal de altos vuelos la última vez.

El Mallorca no podrá contar con los servicios de Lee Kang-in para este partido, ya que el atacante está sancionado tras recibir la tarjeta amarilla en la derrota por 1-0 ante Osasuna en el último tiempo de Liga. Como se mencionó, el equipo de Aguirre estuvo en la acción de la Copa del Rey contra la Real Sociedad el martes, y habrá cambios importantes en el equipo que comenzó ese partido en particular.

Marcador: Mallorca vs. Celta de Vigo, por la jornada 18 de la Liga Española 2022-23

Mallorca vs. Celta de Vigo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 18 de la Liga Española 2022-23?

El encuentro entre Mallorca vs. Celta de Vigo se jugará este viernes 20 de enero, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Mallorca vs. Celta de Vigo: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 18 de la Liga Española 2022-23?

Argentina Star+, ESPN2 Argentina

Bolivia Star+, ESPN2

Chile ESPN2 Chile, Star+

Colombia Star+, ESPN2

Ecuador ESPN2, Star+

Internacional Bet365

México Canal 5 Televisa, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay Star+, ESPN2

Perú ESPN2, Star+

España Movistar+, GOL PLAY, Movistar Laliga

Reino Unido Viaplay Sports 2, Viaplay UK, LaLigaTV

Estados Unidos ESPN+

Uruguay Star+, ESPN2

Venezuela Star+, ESPN2