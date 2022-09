Manchester City y Borussia Dortmund se esforzarán por continuar con sus comienzos perfectos en la Liga de Campeones 2022-23 en la batalla del Grupo G del miércoles en el Etihad Stadium. Nos presentarán un partidazo ambos equipos de jerarquía demostrada. El equipo de Pep Guardiola se impuso por 4-0 al Sevilla en la primera jornada, mientras que el cuadro 'amarillo y negro' logró una victoria por 3-0 en casa ante el Copenhague.

El dúo defensivo del Manchester City, Kyle Walker y John Stones, se vieron obligados a perderse la victoria sobre el Sevilla debido a lesiones persistentes, y Josep Guardiola no ha podido afirmar si la pareja volverá para este partido o después del receso internacional. Esas son las primeras novedades del conjunto 'ciudadano', que estará buscando tener a sus mejores armas contra el equipo alemán, que está considerado como un peligro constante, según los amantes del deporte rey.

Mientras tanto, el atacante del Dortmund, Hazard, solo duró 23 minutos del choque con Copenhague antes de tener que salir con una lesión en el muslo, pero hay esperanza de que el belga pueda estar disponible para este juego. Reyna y Marius Wolf están a la espera si se descarta Hazard, y la larga lista de ausencias del Dortmund también incluye a Gregor Kobel, Sebastien Haller, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens y Mateu Morey.

Si bien Guardiola tiene pocas razones para alterar una fórmula ganadora dada la ausencia de un partido de fin de semana, Julian Alvarez y Riyad Mahrez presionarán para desplazar a Jack Grealish en el equipo titular como siempre. Nos espera un gran duelo, donde el ganador será el espectador neutral, porque se enfrentarán dos equipos con altísimo poder ofensivo. Buscando siempre el arco rival, brindarán un espectáculo inolvidable.

POSIBLES ALINEACIONES MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND:

XI MANCHESTER CITY: Ederson; Cancelo, Dias, Akanji, Gomez; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish.

XI BORUSSIA DORTMUND: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Brandt, Reus, Reyna; Modeste.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND?

Manchester City jugará como local en 'Etihad Stadium' vs. Borussia Dortmund desde las (2:00 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 2 de la UEFA Champions League del Grupo G.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE MANCHESTER CITY VS. BORUSSIA DORTMUND?

