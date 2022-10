Manchester City vs. Brighton EN VIVO │ Premier League

AHORA | EN VIVO | Manchester City jugará ante Brighton con Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Phil Foden, y Julián Álvarez en el 'Etihad Stadium' como local. Este sábado 22 de octubre a las (9:00 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 13 de la Premier League, el local no puede dejar pasar puntos, su obligación es no caer en este duelo.