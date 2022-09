Se puede asegurar sin ningún temor que le llegó la verdadera prueba de fuego al Arsenal de Mikel Arteta. Quien estará jugando este domingo 4 de septiembre desde las (10:30 AM - HORA PERUANA) en el mítico 'Old Trafford', cuando esté visitando al Manchester United de Erik Ten Hag. En lo que será uno de los mejores cotejos de la jornada 6 de la Premier League, clásico para disfrutar con calma.

El equipo del entrenador neerlandés, se llevó la victoria por 1-0 sobre el Leicester City en su reciente visita del jueves, demostrando que el triunfo ante Liverpool no fue flor de un solo día. Por su lado, 'los Gunners' continuaron su racha de triunfos, al completar el 2-1 sobre el Aston Villa, en un partido que se tornó muy complicado por el trámite, pero lo resolvieron con paciencia y jerarquía de sus jugadores.

Las grandes novedades en 'Los Diablos Rojos', son dos nombres del reciente mercado que terminó. El brasileño, Antony, podría estar a disposición este fin de semana (luego de pagar 85.4 millones de libras al Ajax de Ámsterdam), mientras que el portero Dubravka, debería ocupar su lugar en la banca de suplentes, mientras se prepara para entregarle respaldo y competencia a David de Gea desde su llegada.

Por el lado del Arsenal, no hay buenas noticias porque se conoció que Thomas Partey y Mohamed Elneny, estarán parados durante un buen tiempo por lesiones en los muslos. Manteniéndose fuera de este partido en principio, y serán evaluados en las siguientes semanas. Otro jugador que no podrá estar es Oleksandr Zinchenko, que todavía no regresa de su molestia en la rodilla y se perderá nuevamente un duelo de alto calibre.

POSIBLES ALINEACIONES MANCHESTER UNITED VS. ARSENAL:

XI MANCHESTER UNITED: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Sancho, Fernandes, Ronaldo; Rashford.

XI ARSENAL: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Jesus.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL MANCHESTER UNITED VS. ARSENAL?

Manchester United será local en 'Old Trafford' ante el Arsenal, este domingo 4 de septiembre a las (10:30 AM - HORA PERUANA). Partido correspondiente a la jornada 6 de la Premier League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE MANCHESTER UNITED VS. ARSENAL?

