EN VIVO: Newcastle United vs. Chelsea por la Premier League 2022-23 (Fecha 16)

Chelsea intentará recuperarse de las sucesivas derrotas de la Premier League cuando viaje a un Newcastle United en forma en el comienzo del sábado al mediodía. Una racha de cuatro juegos sin ganar en la liga ha visto a los Blues caer al séptimo lugar en la tabla, pero Newcastle está en tercer lugar, con los Magpies acumulando 27 puntos en sus primeros 14 partidos.

Newcastle sin duda esperará competir por los premios más grandes del fútbol europeo en un futuro no muy lejano, con su reciente adquisición, convirtiéndolo en uno de los clubes más ricos del planeta, pero no muchos habrían predicho qué tan bien comenzaría esta temporada. De hecho, un récord de siete victorias, seis empates y una derrota ha llevado al equipo de Eddie Howe a acumular 27 puntos en sus 14 partidos de la Premier League, lo que los ha dejado en la tercera posición de la tabla.

Chelsea, mientras tanto, también estuvo en la acción de la Copa EFL el miércoles por la noche, sufriendo una derrota por 2-0 ante el Manchester City para salir de la competencia en la tercera ronda. Graham Potter ha logrado llevar a los Blues a la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones, con los gigantes de la capital, terminando en la cima del Grupo E por delante del AC Milan, con un récord de 13 puntos en seis partidos.

Newcastle volverá a perder a Alexander Isak, Ryan Fraser, Matt Ritchie, Emil Krafth y Paul Dummett el sábado por la noche por lesión, mientras que Callum Wilson es duda por enfermedad. Como era de esperar, Howe hizo una serie de cambios para el choque de la Copa EFL con Palace el miércoles, pero jugadores como Bruno Guimaraes, Kieran Trippier, Sven Botman, Miguel Almiron, Joe Willock y Fabian Schar volverán a estar en el equipo titular para este concurso.

POSIBLES ALINEACIONES - NEWCASTLE VS. CHELSEA:

XI NEWCASTLE: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; S Longstaff, Guimaraes, Willock; Joelinton, Wilson, Almiron.

XI CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, T Silva, Cucurella; Loftus-Cheek, Kovacic; Sterling, Havertz, Mount; Aubameyang.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL NEWCASTLE VS. CHELSEA?

Chelsea deberá visitar al Newcastle este sábado 12 de noviembre a las (12:30 PM - HORA PERUANA). En 'St. James' Park' en lo que será la jornada 16 de la Premier League.

