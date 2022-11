Omán vs. Alemania: EN VIVO el Amistoso Internacional previo al Mundial Qatar 2022

El último partido de Alemania antes de la Copa del Mundo de 2022 los verá enfrentarse a Omán en un amistoso internacional el miércoles por la noche. El equipo de Hansi Flick se prepara para su debut en el torneo contra Japón el 23 de noviembre, mientras que también se enfrentará a España y Costa Rica en la fase de grupos de la competición.

Omán nunca se clasificó para la final de una Copa del Mundo, por lo que no fue una sorpresa que no lograran avanzar al torneo de 2022, que comenzará oficialmente el domingo. Los Rojos terminaron cuartos en su sección de clasificación del Grupo B, un punto detrás del tercer lugar de Australia, por lo que ciertamente pueden sentirse alentados por su campaña, incluso si no brindó el resultado deseado.

Mientras tanto, Alemania comenzará su campaña en la Copa del Mundo contra Japón el 23 de noviembre, antes de enfrentarse también a España y Costa Rica en la fase de grupos de la competición. El equipo de Flick empató 3-3 con Inglaterra en su último partido a fines de septiembre, y el resultado lo vio terminar tercero en la sección de la Liga de Naciones de la UEFA, sumando solo siete puntos en seis partidos.

El jefe de Omán, Ivankovic, querrá aprovechar al máximo su equipo para este partido, y se espera que varios jugadores tengan la oportunidad de impresionar el miércoles. Abdulaziz Al-Muqbali ha marcado 30 veces para su país y se espera que aparezca en el último tercio del campo. Mientras tanto, es probable que haya lugares en el centro del campo para Arshad Al-Alawi y Harib Al-Saadi, siendo este último uno de los jugadores más experimentados del equipo, con 44 partidos internacionales.

POSIBLES ALINEACIONES - OMÁN VS. ALEMANIA:

XI OMÁN: Al-Rushaidi; Durbin, Al-Habsi, Al-Busaidi, Al-Harthi; Al-Khaldi, Al-Saadi, Al-Alawi, Al-Yahyaei; Al-Hajri, Al-Muqbali.

XI ALEMANIA: Neuer; Kehrer, Rudiger, Sule, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Havertz.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL OMÁN VS. ALEMANIA?

Omán estará jugando el Amistoso Internacional ante Alemania este miércoles 16 de noviembre a las (12:00 PM - HORA PERUANA). En el Sultan Qaboos Sports Complex, Muscat, Omán.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE OMÁN VS. ALEMANIA?

Argentina ESPN2 Argentina, Star+, ESPN3 Argentina

Bolivia ESPN2, Star+

Chile Star+, ESPN2 Chile

Colombia ESPN2, Star+

Ecuador ESPN2, Star+

Panamá ESPN2, Star+

Paraguay ESPN2, Star+

Perú Star+, ESPN2

España Gol Mundial

Uruguay ESPN2, Star+

Venezuela Star+, ESPN2