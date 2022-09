El actual campeón de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain, buscará mantener su posición en la parte superior de la tabla cuando reciba al Brest en el Parc des Princes el sábado. Quiere seguir siendo el superlíder del torneo, y no regalar ningún punto de local. Con sus mejores jugadores a plena disposición, salen a matar a un rival en el papel bastante menor, que jugará el duelo más difícil de la temporada para ellos.

Si bien los anfitriones no han perdido en la máxima categoría desde marzo, los visitantes esperan evitar una cuarta derrota esta temporada. Después de un comienzo casi perfecto en la defensa de su título de la 'Liga Francesa', el París Saint-Germain continuó con su gran forma con una victoria por 2-1 sobre la Juventus en su primer partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League el martes. Demostrando que este año van por todos los frentes.

Brest llegó a la nueva campaña en lo más alto después de terminar en el puesto 11 la temporada pasada, su resultado más alto en la Ligue 1 en más de 30 años. Sin embargo, 'los Piratas' han tenido problemas para ponerse en marcha este período, ya que solo ganaron uno, empataron dos y perdieron tres de sus primeros seis juegos de liga. Han sido irregulares, pero todavía cuentan con vergüenza deportiva.

Gianluigi Donnarumma es el preferido por delante de Keylor Navas entre los palos, mientras que Sergio Ramos, Marquinhos y Presnel Kimpembe están listos para continuar en la parte de atrás. No debería haber sorpresas en ataque, ya que se espera que Mbappé, Lionel Messi y Neymar, que han marcado 17 goles combinados en lo que va de temporada, operen en los tres primeros. Una goleada debería generarse, es una gran chance para florearse.

POSIBLES ALINEACIONES PSG VS. STADE BRESTOIS:

XI PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappe, Neymar.

XI STADE BRESTOIS: Bizot; Duverne, Dari, Chardonnet, Herelle, Brassier; Magnetti, Belkebla, Lees-Melou; Honorat, Slimani.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL PSG VS. STADE BRESTOIS?

PSG estará jugando en el 'Parque de los Príncipes' como local por la jornada 7 de la Ligue 1, ante Stade Brestois, este sábado 10 de septiembre a las (10:00 AM - HORA PERUANA).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE PSG VS. STADE BRESTOIS?

Albania K-SPORT 1

Argelia beIN SPORTS CONNECT

Anguila ESPNPlay Caribbean

Antigua y Barbuda ESPNPlay Caribbean

Argentina ESPN Argentina, Star+

Aruba ESPNPlay Caribbean

Australia beIN Sports Connect

Austria DAZN

Bahréin beIN SPORTS CONNECT

Barbados ESPNPlay Caribbean

Benín Canal+ Sport 2 Afrique

Bolivia Star+

Brasil Star+, ESPN4, NOW NET e Claro

Islas Vírgenes Británicas ESPNPlay Caribbean

Brunei beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect

Burkina Faso Canal+ Sport 2 Afrique

Burundi Canal+ Sport 2 Afrique

Camboya beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect

Camerún Canal+ Sport 2 Afrique

Canadá Fanatiz Canada, fuboTV Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada

Cape Verde Canal+ Sport 2 Afrique

Islas Caimán ESPNPlay Caribbean

República Centroafricana Canal+ Sport 2 Afrique

Chad beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 2 Afrique

Chile Star+, ESPN Chile

China PPTV Sport China, QQ Sports Live

Colombia ESPN, Star+

Congo Canal+ Sport 2 Afrique

Costa Rica Star+

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 2 Afrique

Croacia Arena Sport 5 Croatia

Cuba ESPNPlay Caribbean

República Checa Nova Sport 2

Dinamarca SportExpressen Play

Yibuti beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 2 Afrique

Dominica ESPNPlay Caribbean

República Dominicana ESPNPlay Caribbean, Star+

Ecuador Star+, ESPN

Egipto beIN SPORTS CONNECT

El Salvador Star+

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 2 Afrique

Finlandia SportExpressen Play

Francia Amazon Prime Video

Gabón Canal+ Sport 2 Afrique

Gambia Canal+ Sport 2 Afrique

Alemania DAZN

Ghana Canal+ Sport 2 Afrique

Grecia Nova Sports 6

Granada ESPNPlay Caribbean

Guadalupe ESPNPlay Caribbean

Guatemala Star+

Guinea Canal+ Sport 2 Afrique

Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique

Haití ESPNPlay Caribbean

Honduras Star+

Hong Kong Now Player, beIN Sports Connect Hong Kong, beIN Sports 2 Hong Kong, M Plus Live

India Voot Select

Indonesia beIN Sports 3 Indonesia, beIN Sports Connect Indonesia

Internacional Bet365

Irán beIN SPORTS CONNECT

Iraq beIN SPORTS CONNECT

Italia SKY Go Italia, Sky Sport 254

Jamaica ESPNPlay Caribbean

Japón DAZN

Jordania beIN SPORTS CONNECT

Kosovo K-SPORT 1

Kuwait beIN SPORTS CONNECT

Laos beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect

Líbano beIN SPORTS CONNECT

Libia beIN SPORTS CONNECT

Macao M Plus Live

Malasia beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malí Canal+ Sport 2 Afrique

Martinica ESPNPlay Caribbean

Mauritania beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 2 Afrique

México Star+

Montserrat ESPNPlay Caribbean

Marruecos beIN SPORTS CONNECT

Países Bajos Ziggo Sport Voetbal

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Nicaragua Star+

Níger Canal+ Sport 2 Afrique

Nigeria Canal+ Sport 2 Afrique

Noruega Direktesport

Omán beIN SPORTS CONNECT

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT

Panamá Star+

Paraguay Star+

Perú Star+

Filipinas beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 3 Premier League HD

Polonia Canal+ Sport 2 Poland, Eleven Sports 2 Poland, Canal+ Family, Canal+ Sport Online

Portugal Eleven Sports 6 Portugal

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

Qatar beIN SPORTS CONNECT

Rumania Prima Sport 4

Ruanda Canal+ Sport 2 Afrique

Saint Barthelemy ESPNPlay Caribbean

Saint Kitts y Nevis ESPNPlay Caribbean

Santa Lucía ESPNPlay Caribbean

Saint Martin ESPNPlay Caribbean

San Vicente / Granadinas ESPNPlay Caribbean

Arabia Saudita beIN SPORTS CONNECT

Senegal Canal+ Sport 2 Afrique

Serbia K-SPORT 1, Arena Sport 3P

Sierra Leona Canal+ Sport 2 Afrique

Singapur beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore, StarHub TV+

Eslovaquia Nova Sport 2

Eslovenia Arena Sport 3 Slovenia

Somalia beIN SPORTS CONNECT

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT

Sudán beIN SPORTS CONNECT

Suecia SportExpressen Play

Suiza Blue Sport 7, Blue Sport

Siria beIN SPORTS CONNECT

Tailandia beIN Sports 3 Thailand, beIN Sports Connect

Togo Canal+ Sport 2 Afrique

Trinidad y Tobago ESPNPlay Caribbean

Túnez beIN SPORTS CONNECT

Turquía beIN CONNECT Turkey, beIN SPORTS MAX 1, beIN Sports 3 Turkey

U.S. Virgin Islands ESPNPlay Caribbean

Ucrania MEGOGO Football 2

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay Star+

Venezuela ESPN, Star+

Yemen beIN SPORTS CONNECT