Restan horas para un choque interesante dentro de una competición importantísima a nivel mujeres, donde Perú se medirá ante Venezuela en la tercera jornada por la Copa América Femenina 2022 en el Grupo B. El juego tendrá lugar este viernes 15 de julio, desde el Estadio Armenia y horario pactado para las 19:00 hora peruana y 20:00 hora venezolana, agregado a que se podrá mirar EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports y DirecTV GO hacia ambos países, América Televisión para Perú y TLT, TLT Play y VC Sports en Venezuela

Comenzamos el recorrido con las "Blanquirrojas", que no iniciaron de la mejor manera el campeonato ya que cayeron duramente goleadas por 4-0 contra Argentina, aunque ya cumplieron con su jornada libre por lo que a partir de ahora siempre tendrán que jugar. Las comandadas por Conrad Flores nunca se clasificaron a un Mundial o Juegos Olímpicos, a pesar de que en el 2003 salieron terceras en, hasta el momento, su mejor marca en el certamen.

Pasamos a la parte de las "Vinotintos", cuadro que también tiene cumplida la denominada fecha libre por el número impar del grupo, pero que además inició con un triunfazo por la mínima diferencia ante Uruguay. Cabe resaltar que las dirigidas por la italiana Pamela Conti también buscan el primer pase mundialista u olímpica, resaltando el tercer lugar conseguido en 1991 como el registro más destacado por Copa América.

Cuando se midieron en la Copa América 2014, ambos países igualaron sin goles. El más reciente del ganador del historial por este mismo certamen fue Venezuela, en el 2-0 logrado el 17 de noviembre de 2006 con doblete de Liria Ferrer. Mientras que Perú no gana desde el 8 de marzo de 1998, en el 2-1 logrado por tantos de Viviana Arce, Rossana Hoyle y el descuento de Milagros Infante.

Perú vs. Venezuela: ¿Cuándo se enfrentarán por la Copa América Femenina?

El juego que protagonizarán Perú vs. Venezuela, por la tercera jornada del Grupo B, se realizará este viernes 15 de julio en el Estadio Centenario de Armenia.

Horario por países y canal de TV

Perú: 19.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y América Televisión

Venezuela: 20.00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, TLT, TLT Play y VC Sports

Argentina: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Bolivia: 20.00 horas por Tigo Sports

Brasil: 21.00 horas sin TV confirmada

Chile: 20.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Colombia: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Ecuador: 19.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

México: 19.00 horas por SKY Sports

Paraguay: 20.00 horas sin TV confirmada

Uruguay: 21.00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

Estados Unidos: 17.00 horas PT / 20.00 horas ET por Fox Sports 1