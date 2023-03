Portugal tuvo un paso accidentado por la fase de grupos de Qatar 2022, pero logró levantarse como líder de su grupo, luego de una tremenda goleada sobre Suiza. Después fueron eliminados por 1-0, sin más partidos desde entonces.

Sin embargo, en la última edición del campeonato europeo, los lusos lograron pasar como el segundo mejor del Grupo B con 17 puntos, tres menos que Ucrania y tres más que Serbia. A pesar de eso, no lograría anotar ante los belgas en los octavos de final y se iría eliminado por 1-0,

Mientras tanto, el representativo de Liechtenstein aprovechó la fecha de amistosos en noviembre para medirse con Gibraltar, compromiso en el que contribuyó a la ventaja que tenían los rivales sobre sí, cometiendo un penal que le costaría el 2-0 final y una expulsión.

El camino por la eliminatoria pasada a la Euro ubicó a la pequeña nación entre los peores de la competencia, porque solo sumó dos 10 encuentros y se fue al fondo del Grupo J comandada por Italia y Finlandia.





¿DÓNDE VER PORTUGAL VS. LIECHTENSTEIN?

Las señales encargas de la transmisión de este partidazo son Star Plus, en Sudamérica; Sky HD y Blue To Go Video Everywhere, en México.

¿A QUÉ HORA JUEGAN PORTUGAL VS. LIECHTENSTEIN?

13:45 horas – México

14:45 horas – Perú, Ecuador, Colombia

15:45 horas – Venezuela, Bolivia

16:45 horas – Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

20:45 horas – España, Alemania, Italia, Francia

¿CUÁNDO JUEGAN PORTUGAL VS. LIECHTENSTEIN?

El encuentro entre Portugal y Liechtenstein por la fecha 1 del Grupo J de las Eliminatorias hacia la Eurocopa 2024 se disputará este jueves 23 de marzo en el estadio José Alvalade.