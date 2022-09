El RB Leipzig recibe al Borussia Dortmund por la Bundesliga el sábado 10 de septiembre a las (8:30 AM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 6. Los visitantes subirán a la cima de la tabla con una victoria, mientras que los anfitriones solo han sumado cinco puntos en sus primeros cinco partidos, lo que los llevó a hacer un cambio en el banquillo de los entrenadores.

Como podemos notar, este partido tiene todos los condimentos para poder darle un balance emotivo al transcurso general. Después de un comienzo de temporada desastroso que se vio agravado por una paliza de 4-1 en casa ante el Shakhtar Donetsk en la UEFA Champions League a mitad de semana, el RB Leipzig tomó la decisión de despedir a Domenico Tedesco el miércoles, como decisión inmediata.

Dortmund, por otro lado, parece que va en serio con Edin Terzic de vuelta al timón, habiéndose mudado para reemplazar a Rose con su ex-jefe interino durante el verano. Salvo el desastroso colapso tardío en casa ante el Werder Bremen, cayendo en los últimos minutos del partido, cuando desperdiciaron una ventaja de dos goles en cuestión de segundos de un juego normal restante para perder 3-2, cuando estaban ganando tranquilos por 2-0.

RB Leipzig perdió al importante atacante, Dani Olmo, por una grave lesión en la rodilla en las primeras etapas de la derrota del pasado fin de semana ante Frankfurt, y el español se enfrenta al menos a seis semanas de baja. Lukas Klostermann y Youssouf Poulsen también permanecen fuera. Esta será la prueba de rigor para poder hallar la consistencia y regularidad necesaria según comentan en el club.

POSIBLES ALINEACIONES RB LEIPZIG VS. BORUSSIA DORTMUND:

XI RB LEIPZIG: Gulasci; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Raum; Forsberg; Nkunku, Werner.

XI BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Brandt, Reus, Reyna; Modeste.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL RB LEIPZIG VS. BORUSSIA DORTMUND?

RB Leipzig estará jugando en el 'Red Bull Arena - Leipzig' como local por la jornada 6 de la Bundesliga, ante Borussia Dortmund, este sábado 10 de septiembre a las (8:30 AM - HORA PERUANA).

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE RB LEIPZIG VS. BORUSSIA DORTMUND?

