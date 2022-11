EN VIVO: Rayo Vallecano vs. Celta de Vigo por la Liga Española 2022-23 (Fecha 14)

Animado por una memorable victoria por 2-0 sobre el Real Madrid, el Rayo Vallecano tendrá la oportunidad de sumar una cuarta victoria consecutiva cuando reciba al Celta de Vigo el jueves. A diferencia de sus anfitriones, el Celta no ha ganado en seis partidos de La Liga después de que Carlos Carvahal comenzara su reinado como entrenador con una derrota por 2-1 ante Osasuna.

Es posible que el Rayo haya perdido cuatro de sus primeros ocho partidos de liga esta temporada, pero en las últimas semanas ha demostrado ser uno de los equipos más en forma de La Liga después de acumular 11 puntos de 15 posibles. Solo el Barcelona sumó más puntos que Los Franjirrojos en los últimos cinco partidos, y demostraron que son capaces de competir con los clubes más grandes de La Liga en la soberbia victoria en casa del lunes sobre el Real Madrid.

Después de perder 3-1 a domicilio ante el Almería, el Celta decidió que era el momento de cambiar de entrenador, sustituyendo a Eduardo Coudet por Carvalhal. El ex entrenador de Braga comenzó su reinado con un encuentro en casa contra Osasuna, pero no pudo tener un comienzo ganador, ya que su equipo cayó por la mínima derrota por 2-1.

Aunque hay dudas sobre el estado físico de Andrés Martín, se espera que el técnico del Rayo, Andoni Iraola, tenga a su disposición a la mayoría de su plantilla. Oscar Trejo regresó al equipo para la victoria por 3-2 sobre el Real Madrid, y se espera que conserve su lugar, con Iraola listo para nombrar una alineación sin cambios.

POSIBLES ALINEACIONES - RAYO VALLECANO VS. CELTA DE VIGO:

XI RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Lejeune, Catena, F. Garcia; Comesaña, Valentin; Palazon, Trejo, A. Garcia; Camello.

XI CELTA DE VIGO: Marchesin; Mingueza, Nunez, Aidoo, Galan; Oscar, Beltran, Veiga, Cervi; Aspas, Larsen.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL RAYO VALLECANO VS. CELTA DE VIGO?

Rayo Vallecano de local estará recibiendo al Celta de Vigo este jueves 10 de noviembre a la (1:00 PM - HORA PERUANA). El partido se jugará en el 'Campo de Fútbol de Vallecas', correspondiente a la jornada 14 de la Liga Española.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE RAYO VALLECANO VS. CELTA DE VIGO?

Argentina DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Ecuador

Internacional Bet365

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá Sky HD, VIX+

Perú DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España DAZN LaLiga , DAZN

Reino Unido Viaplay Sports 1, LaLigaTV

Estados Unidos ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN+

Uruguay DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Sports App