En el Campo de Fútbol de Vallecas estarán jugando Rayo Vallecano vs. FC Barcelona por la jornada 31 de la Liga Española 2022-23. Este miércoles 26 de abril desde las (3:00 PM - HORA PERUANA).

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona EN VIVO ONLINE por Liga Española 2022-23: los culés son casi campeones y pueden celebrar en Vallecas

El líder de La Liga Española, Barcelona, buscará ampliar su racha invicta en la máxima categoría a ocho partidos cuando viaje al Estadio de Vallecas para enfrentarse al Rayo Vallecano el miércoles por la tarde.

Los visitantes, mientras tanto, buscan volver a la senda del triunfo mientras intentan mantenerse en la mezcla para asegurarse un lugar en Europa para la próxima temporada.

Después de poner fin a una racha de ocho partidos sin ganar con una victoria en casa por 2-1 sobre Osasuna, el Rayo Vallecano sufrió su décima derrota de la temporada en La Liga a manos de la Real Sociedad el pasado fin de semana, perdiendo 2-1 en San Sebastián.

El Barcelona puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas sin anotar en todas las competiciones cuando se aseguró una victoria por 1-0 en casa sobre el Atlético de Madrid el fin de semana pasado.

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona por la Liga Española 2022-23: marcador y resultado en vivo

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 31 de la Liga Española 2022-23?

El encuentro entre Rayo Vallecano vs. FC Barcelona se jugará este miércoles 26 de abril, a partir de las 15:00 horas de Perú.

Rayo Vallecano vs. FC Barcelona: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 31 de la Liga Española 2022-23?

Perú: Star+, ESPN3 Perú, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DAZN LaLiga , DAZZ, beIN SPORTS CONNECT, Fútbol Libre, Fútbol Latam