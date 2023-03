En el Stadio Oreste Granillo jugarán el Reggina vs. Cagliari de Gianluca Lapadula de titular. Este sábado 18 de marzo desde las (10:15 AM - HORA PERUANA) por la jornada 30 de la Serie B de Italia.

Gianluca Lapadula está listo para poder guiar a su conjunto, a punta de goles y jerarquía, están listos para poder trepar en la tabla de posiciones. Reggina está mejor posicionado, por diferencia de goles, por lo que será un reto gigante para Cagliari. Pero confían en el delantero peruano, nacido en Italia. Nos espera un enorme partido, lleno de emociones.

Cagliari anunció que están completos para poder chocar contra el rival de turno. Con Gianluca Lapadula a la cabeza: "Hay veintitrés rossoblùs para el partido fuera de casa en Reggio Calabria: el partido contra Reggina está programado para el sábado (16.15 horas / 10:15 AM - HORA PERUANA) en el estadio “Oreste Granillo”. Además de Christos Kourfalidis, Giuseppe Ciocci y Nicolas Viola están de vuelta en el equipo".

Filippo Inzaghi, entrenador del Reggina destacó el gran equipo que enfrentarán esta jornada: "Cagliari tenía un entrenador muy bueno como Liverani, seguro que no lo encontraré ahora. Ranieri es una fuente de inspiración para nosotros, los jóvenes entrenadores. Tiene estilo, nunca tiene una palabra fuera de lugar, pero no me sorprende por qué Cagliari no debería ser considerado un equipo de la Serie B. Tomó la decisión correcta, lo felicito. Es un placer conocer entrenadores con su currículum".

La lista completa del Reggina ha sido confirmada por el propio director técnico: Aglietti, Colombi, Contini, los porteros. Bouah, Camporese, Di Chiara, Gagliolo, Liotti, Loiacono, Pierozzi, Terranova, los defensores. Bondo, Crisetig, Fabbian, Hernani, Lombardi, Majer, los mediocampistas. Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez, Rivas, Strelec, los delanteros.

Reggina vs. Cagliari por Serie B de Italia 2022-23: marcador y resultado en vivo

Reggina vs. Cagliari: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 30 de la Serie B de Italia 2022-23?

El encuentro entre Reggina vs. Cagliari se jugará este sábado 18 de marzo, a partir de las 10:15 horas de Perú.

Reggina vs. Cagliari: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 30 de la Serie B de Italia 2022-23?

Para Perú no hay registrado un canal de trasmisión. Bolavip te traerá el detallado del minuto a minuto.