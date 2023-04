En el Estadio Mâs Monumental, juegan por Copa Libertadores 2023: River Plate vs. Sporting Cristal. Duelo por la segunda jornada del GRUPO D. Este miércoles 19 de abril desde (7:00 PM - HORA PERUANA).

River Plate vs. Sporting Cristal EN VIVO ONLINE por Copa Libertadores 2023: los rimenses van a buscar la gesta heroica en Argentina

¿Hay crisis en Sporting Cristal después del partido contra Sport Boys del Callao? Posiblemente, sea así, el resultado reciente por Liga 1, pero vamos un poco más a fondo. Debido a que, todo lo que pasa ahora mismo, es consecuencia de los logros pequeños.

Los dirigidos por Tiago Nunes piensan en el torneo internacional, conocido como Copa Libertadores. Le cuesta mucho el ritmo del descentralizado, por eso quizás, no obtiene los puntos que necesita ahora mismo para pelear arriba. Por eso, ante River Plate ponen todas sus fragatas, para jugar entre semana, un cotejo picante.

Para Yoshimar Yotún es claro, y su Sporting Cristal va camino hacia Argentina con la idea de sorprender una vez más al país deportivo: "Como todo partido de Copa será difícil. Vamos a ir a hacer lo nuestro, a ganar y si no se puede empatarlo. Vamos con la mentalidad, aunque no me toque estar. Apoyaré desde afuera. Vamos a dar lo mejor para llegar a ese partido".

Por su lado, Martín Demichelis después del partido contra Newell's donde ganó River Plate por la mínima diferencia en los últimos minutos. Habló para los hinchas: "A la gente le digo que hay que ser cauta, no hay campeón con 30 puntos. Todos los equipos tienen diferentes fases, a la gente le pido que el miércoles nos apoye porque necesitamos ganar para acomodarnos en la Copa".

River Plate vs. Sporting Cristal por Copa Libertadores 2023: marcador y resultado en vivo

River Plate vs. Sporting Cristal: ¿Cuándo y a qué hora del Perú es el partido por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023?

El encuentro entre River Plate vs. Sporting Cristal se jugará este miércoles 19 de abril, a partir de las 19:00 horas de Perú.

River Plate vs. Sporting Cristal: ¿Qué canal del Perú transmite el partido por la jornada 2 de la Copa Libertadores 2023?

Perú: Fox Sports, ESPN, Star+, Paramount+, Pluto TV, Fútbol Libre, Fútbol Latam