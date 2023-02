Sporting Cristal vs. Alianza Lima EN VIVO ONLINE por la Liga 1 2022-23: el primer clásico moderno del fútbol peruano está en duda

¿Estaríamos en vista del cuarto walk over del fútbol peruano en esta temporada? Antes fueron Cusco FC que no se presentó de local ante Sport Huancayo. Este sábado por la tarde lo hizo FBC Melgar en su visita contra el Atlético Grau de Piura. El dominó no viajó hacia la provincia.

El equipo de Pablo Lavallen tomó otras prioridades, para poder hacer sentir su rechazo al manejo desde la Federación Peruana de Fútbol. El tercer cuadro a favor del Consorcio GOLPERU fue Deportivo Binacional por la noche, ante el Pedacito de Cielo, el reciente ascendido, Deportivo Garcilaso.

Solo se ha jugado hasta ahora el cotejo entre Universitario de Deportes vs. Academia Deportiva Cantolao, donde goleó por 4-0. Todo este preámbulo nos sirve para entender la magnitud de lo que pasa. Si Alianza Lima cumple con su palabra de continuar las ausencias de los clubes a favor del Consorcio GOLPERU, se habrá consumado otro W.O.

Lo cierto es que Chicho Salas en la semana trabajó el siguiente once titular, con miras a cualquier eventualidad. Donde se requiera jugar pronto: Franco Saravia, Gino Peruzzi, Carlos Montoya, Santiago García, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Andrés Andrade, Jairo Concha, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Hernán Barcos.

Por su lado, el local en el Estadio Alberto Gallardo, estará en cancha, eso se conoce por todos lados. Sporting Cristal saltará a su recinto deportivo así: Emile Franco, Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nilson Loyola, Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Martín Távara, Corozo, Alejandro Hohberg y Brenner Marlos.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima por Liga 1 2022-23 del Perú: marcador y resultado en vivo

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 3 de la Liga 1 2022-23 del Perú?

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima se jugará este domingo 5 de febrero, a partir de las 10:00 horas de Perú.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 3 de la Liga 1 2022-23 del Perú?

