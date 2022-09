Finalmente, se concretó el ansiado regreso del Tottenham Hotspur a la competencia más importante de todas, conocida mundialmente como la 'Liga de Campeones'. Su reto mayor comienza con el partido del Grupo D del miércoles contra un equipo catalogado como un gigante de la Ligue 1 de Francia, el Olympique de Marsella será su rival y van con todo para poder romperle el sueño de iniciar con el pie derecho esta fase. Ambos clubes prometen bastante en la previa.

Es fundamental decir que tanto Eintracht Frankfurt de Alemania, como el Sporting Lisboa de Portugal están al acecho del equipo del entrenador italiano, Antonio Conte, que no puede dar nada por sentado que superará con facilidad este grupo internacional, el cual parece ser bastante desafiante por los nombres que competen dentro del mismo. La realidad es que este debut significa demasiado, y un empate no está en los planes de ningún contendiente. Por eso nos emocionamos viendo esta previa.

Tottenham se encuentra motivado por los grandes regresos de Rodrigo Bentancur y Cristian Romero al once titular después de la valiosa victoria sobre el Fulham por Premier League. Por el lado negativo, está también la ausencia de Bryan Gil y Lucas Moura, catalogados como las dos únicas lesiones del DT ex Inter de Milán, para el partido contra el equipo de Alexis Sánchez, pero el primero ya está entrenando con el equipo, y al parecer lo esperarán hasta el momento decisivo.

Las novedades en el Marsella son las que contaremos a continuación. El dueto en ataque de Cedric Bakambu y Bamba Dieng, quedaron fuera del equipo de la Liga de Campeones actual, luego de que colapsaron las transferencias el día de la fecha límite, mientras que Alexis Sánchez está suspendido, por eso no será de la partida en este cotejo por información oficial. Pero no todo es malo, porque el capitán, Dimitri Payet, está de regreso después de un problema en la pantorrilla y será posiblemente titular en el arranque de la UEFA Champions League.

POSIBLES ALINEACIONES TOTTENHAM VS. OLYMPIQUE MARSELLA:

XI TOTTENHAM: Lloris; Romero, Lenglet, Dier; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son.

XI OLYMPIQUE MARSELLA: Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares; Payet, Gerson; Suarez.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL TOTTENHAM VS. OLYMPIQUE MARSELLA?

Tottenham jugará como local este miércoles 7 de septiembre a las (2:00 PM - HORA PERUANA), en el 'Tottenham Hotspur Stadium' frente al Olympique Marsella por la primera fecha del 'Grupo D'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE TOTTENHAM VS. OLYMPIQUE MARSELLA?

