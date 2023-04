Jugando este domingo 16 de abril desde las 9:45 AM, Feyenoord visitará a Cambuur por la fecha 29 de la Eredivisie

HOY, Cambuur vs Feyenoord juegan en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus con transmisión online desde el Cambuur Stadion. Enfrentándose este domingo 16 de abril por la fecha 29 de la Eredivisie, el partido se desarrollará desde las 9:45 AM y podría acerca más al título al cuadro del peruano Marcos López.

Buscando ganar el título de la Europa League por tercera vez, y casi asegurado su campeonato en la Eredivisie, Feyenoord llega al cotejo ante Cambuur luego de vencer por la ida de los cuartos de final del certamen europeo a la AS Roma.

Quizá poniendo un cuadro alterno, Feyenoord no puede descuidarse y tiene que vencer sí o sí a Cambuur. Si bien sus 67 puntos sacan una gran ventaja sobre sus más cercanos perseguidores: Ajax y PSV con 59 unidades, el cuadro del peruano Marcos López no quiere descuidarse e irá sí o sí por el triunfo.

Por el lado del local, Cambuur necesita ganar con urgencia. Presentándose como un gran reto recibir al líder de la Eredivisie, el colero tiene que hacer todo para ganar y buscar escapar del fondo. Último con 16 unidades, de ganar dejará la casilla del fondo, pero seguirá en zona de descenso.

Cambuur vs Feyenoord: marcador en vivo y resultado en directo

Cambuur vs Feyenoord: horario en vivo para Perú

Cambuur vs Feyenoord: canales de transmisión en directo para Perú

Jugando en el Cambuur Stadion este domingo 16 de abril, Feyenoord visita a Cambuur por la fecha 29 de la Eredivisie. Enfrentándose desde las 9:45 AM, el partido será transmitido en vivo y en directo vía ESPN y Star Plus. Además, podrás vivir de todas las incidencias, resumen, goles y mejores jugadas a través de Bolavip.pe.

Cambuur vs Feyenoord: probables alineaciones

Cambuur: R. Ruiter; D. Schmidt, M. Tol, F. Smand, A. Bangura; D. Van Kaam, M. Hoedemakers, N. Foor; M. Breij, B. Johnsen, M. Paulissen

Feyenoord: J. Bijlow; L. Geertruida, G. Trauner, D. Hancko, Q. Hartman; S. Szymanski, M. Wieffer, O. Kokcu; A. Jahanbakhsh, S. Giménez, O. Idrissi