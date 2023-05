Barcelona vs. Real Sociedad en VIVO ONLINE por la Liga española: culés quieren sacarle lustre al título

Barcelona había conseguido el título de la Liga la fecha anterior cuando venció de visita al Espanyol, por eso es que más allá de que le resten partidos por cumplir en el fixture, la escuadra de Xavi puede darse licencias y lujos de incluso colocar un once alterno, no obstante, el técnico azulgrana ha decidido mantener su once base. Y es que la consigna es clara: festejar con los suyos en el Camp Nou el campeonato logrado.

Sí, los culés ya no tienen nada que perder ni arriesgar, por eso el partido de esta tarde resulta para ellos, un simple trámite para completar el calendario. Situación distinta que se vive en la Real Sociedad. Los vascos buscan asegurar su cupo en la Champions League, pues ocupan el cuarto puesto. Por eso, salieron decididos a quedarse con los tres puntos.

Hasta el momento, la escuadra visitante lo está consiguiendo. Apenas a los 5 minutos, Merino adelantó para su equipo tras una asistencia de Sorloth.

Luego del gol, el Barza tendría las opciones de intentar buscar el empate. Primero con Lewandowski, quien falló un control frente a la portería y se vio empujado a la línea de fondo, donde centró para Dembélé, que intentó rematar de cabeza pero le falló la puntería.

Pese a todos los intentos, los azulgranas no pudieron encontrar la paridad y así se fueron al descanso, con el marcador en contra.

Barcelona vs. Real sociedad por la liga: la previa

Aunque la Liga española ya tiene campeón, todavía quedan unas jornadas que deben cumplirse con el fixture. Por ello, el ya consagrado Barcelona afrontará el partido ante Real Sociedad solo para cumplir con el calendario.

El encuentro está pactado para las 14:00 horas de Perú y 21:00 en España. Este duelo será válido por la fecha 35 de la competición y se jugará en el Spotify Camp Nou. Será transmitido por la cadena Internacional ESPN y podrás seguir las incidencias por Bolavip.com.

Barcelona quiere sacarle lustre al título

El elenco azulgrana se consagró campeón de España la fecha anterior, cuando venció 4-2 al Espanyol en calidad de visita.

Los números que registra el equipo de Xavi Hernández son pletóricos: ha sumado 85 puntos, producto de 27 victorias, 4 empate y 3 derrotas.

Barcelona vs. Real Sociedad: resultado y marcador en vivo

¿Cómo llega Real Sociedad?

Por su parte, el cuadro vasco marcha en el cuarto lugar y necesita mantenerse en dicha posición para clasificar a la próxima edición de la Champions League. Su más cercano perseguidor es Villarreal, cinco puntos por debajo.

Real Sociedad lleva 17 partidos sin vencer al Barça contando todas las competiciones. La última victoria del elenco de San Sebastián fue el 9 de abril del 2026, cuando se impuso 1-0 por LaLiga.

Barcelona vs. Real Sociedad: horarios en el mundo

Repasa los horarios para ver el duelo entre Barcelona y Real Sociedad:

Perú, Colombia y Ecuador: 14.00

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 15.00

Argentina, Brasil y Uruguay: 16.00

México: 13.00

Estados Unidos: 12.00 (PT) y 15.00 (ET)

España: 21.00