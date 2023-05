Borussia Dortmund vs. Mainz 05 EN VIVO ONLINE por la Bundesliga 2022-23: el partido definitivo donde solo vale ganar para ser campeón del torneo

El Borussia Dortmund recibe al Mainz 05 en el Westfalenstadion el sábado, sabiendo que una victoria será suficiente para hacerse con su primer título de la Bundesliga en 11 años.

El BVB lideró el camino hacia la cima de cara al último partido de la temporada, con dos puntos de ventaja sobre el perenne ganador de la máxima categoría alemana, el Bayern de Múnich, en el segundo lugar.

El Borussia Dortmund no podrá contar con el dúo lesionado Thomas Meunier (aductor) y Jamie Bynoe-Gittens (hombro), mientras que Soumaila Coulibaly estará fuera de servicio con Francia en la Copa Mundial Sub-20.

En cuanto al Mainz, Jonathan Burkardt (rodilla), Alexander Hack (ingle), Silvan Widmer (tobillo) y Maxim Leitsch (fitness del partido) están todos en la sala de tratamiento, mientras que Ludovic Ajorque está descartado por sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

POSIBLES ALINEACIONES – BORUSSIA DORTMUND VS. MAINZ 05:

XI BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Wolf, Sule, Hummels, Ryerson; Brandt, Can, Bellingham; Malen, Haller, Adeyemi.

XI MAINZ 05: Zentner; Hanche-Olsen, Bell, Fernandes; Da Costa, Barreiro, Kohr, Caci; Stach, Ingvartsen; Onisiwo.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05 por la Bundesliga 2022-23: marcador y resultado en vivo

Borussia Dortmund vs. Mainz 05: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 34 de la Bundesliga 2022-23?

El encuentro entre Borussia Dortmund vs. Mainz 05 se jugará este sábado 27 de mayo, a partir de las 08:30 horas de Perú.

Borussia Dortmund vs. Mainz 05: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 34 de la Bundesliga 2022-23?

Perú: ESPN Perú, Star+, Fox Sports 1, Onefootball, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD, #Vamos, Fútbol Libre, Fútbol Latam.