Brighton vs. Manchester City en VIVO Online por la Premier League: ciudadanos sacan lustre del título

El último fin de semana, Manchester City logró coronarse campeón de la Premier League luego de que el Arsenal pierda su respectivo duelo. Tras alzar el trofeo, el equipo ciudadano todavía debe cumplir con el calendario, pese a que ya es inalcanzable en la tabla. Y como parte del fixture, deberá enfrentar este miércoles desde las 2:00 pm al Brighton en calidad de visita.

El conjunto de Joseph Guardiola ya no se juega nada, pues clasificado a la Champions de la siguiente temporada y con el plus especial de ser finalista de la Liga de campeones de esta edición, el vigente monarca inglés podría mandar al campo un equipo mixto entre titulares y alternos para no arriesgar a sus habituales futbolistas.

En ese sentido, Julián Álvarez y Foden serían los atacantes, mientras que Haaland iría al banco. Los citizen’, lograron coronarse campeones de la liga inglesa por quinta ocasión en los últimos 6 años.

Brighton necesita asegurar su presencia en Europa League

Brighton es uno de los equipos que ha mostrado una regularidad en la liga y gracias a ello, se ubica hasta antes de este cotejo, en el puesto 6, lugar que le permite disputar la Europa League de la próxima temporada.

Por ello, es que la escuadra local necesita los tres puntos para no salir de los 7 primeros lugares y así asegurar su participación en aquella competencia. Una victoria les ya oficialmente el pase al certamen, pues pase lo que pase en las siguientes jornadas, no quedará fuera de los 7.

Brighton vs. Manchester City: resultado y marcador en vivo, minuto a minuto

¿Cuándo juega Manchester City vs Brighton y a qué hora?

El duelo entre Manchester City vs Brighton por la jornada 32 de la Premier League se juega el miércoles 24 de mayo a partir de las 14:00 hora peruana Conoce los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 13:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14:00 horas

Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile: 15:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 16:00 horas

España: 21:00 horas

Brighton vs. Manchester City: posibles alineaciones

Brighton: Steele; Veltman, Dunk, Levi Colwill, Estupiñán; Julio Enciso, Gross, Moisés Caicedo, Mac Allister, Mitoma; Evan Ferguson. DT: Roberto de Zerbi.

Manchester City: Ortega, Walker, Laporte, Rúben Dias, Lewis; Rodri, Gundogan, Kevin de Bruyne; Mahrez, Julián Álvarez, Foden. DT: Pep Guardiola.