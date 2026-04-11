VIDEO: Jean Ferrari protagonizó emotivo momento junto a futbolista de Universitario

Luego de consagrarse bicampeón con Universitario de Deportes, Jean Ferrari asumió el cargo de director general en la FPF con la misión de impulsar el crecimiento de la Selección Peruana en todas sus divisiones, así como de la Liga 1.

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No obstante, el dirigente evidenció que mantiene un lazo cercano con el club ‘crema’, ya que recientemente fue visto protagonizando un emotivo encuentro con una futbolista del equipo.

Emotivo encuentro entre Jean Ferrari y futbolista de la ‘U’

Recientemente, las Selecciones de Perú y Uruguay se midieron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco por la Liga de Naciones Femenina 2026, correspondiente a las Eliminatorias Conmebol de la categoría.

Antes de la victoria 2-1 de la ‘bicolor’ sobre la ‘celeste’, resultado que mantiene vivo el sueño de clasificar al Mundial 2027, se registró un hecho bastante llamativo que no tardó en viralizarse en redes sociales.

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En ese contexto, Ferrari coincidió con ‘Fefa’ Lacoste, jugadora de Universitario que fue citada por la Selección Uruguaya para esta fecha triple del torneo. Apenas se cruzaron, se fundieron en un cálido y emotivo abrazo que quedó registrado en video. Como se recuerda, ambos mantienen una relación cercana desde la etapa en la que el actual director general de la FPF formó parte de la institución ‘merengue’.

El abrazo de Jean Ferrari 🇵🇪 a Fefa Lacoste 🇺🇾 🫂en el post partido entre Perú y Uruguay por la Liga de Naciones⚽️. Coincidieron en la temporada 2023 en #Universitario. pic.twitter.com/yJpqeJjiOR — Luccina Aparicio Z. (@Luccinaz) April 11, 2026

Jean Ferrari se refirió a la Selección Peruana

A raíz de que la Selección Peruana femenina empezó a disputar sus encuentros en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, surgieron dudas sobre si el combinado masculino, ahora dirigido por Mano Menezes, también optará por llevar su localía a Cusco en las próximas Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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“Es un proceso que se está dando de manera bien planificada. Traer a las chicas a la altura de Cusco no fue una decisión sencilla, pero los resultados mandan. Es un laboratorio para lo que podría pasar con la selección mayor”, explicó el dirigente nacional.

DATOS CLAVES

Jean Ferrari asumió como director general de la FPF tras lograr el bicampeonato con Universitario.

El dirigente protagonizó un emotivo abrazo con la futbolista uruguaya ‘Fefa’ Lacoste en Cusco.

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