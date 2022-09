Día clave. Este 15 de septiembre es fundamental para los destinos de Ecuador, Chile y Perú, pensando en el Mundial de Qatar 2022, debido a que se realiza una nueva audiencia en la FIFA por el caso de Byron Castillo.

La cita fue hecha por la Comisión de Apelación de la FIFA, debido a que tanto chilenos como peruanos reclamaron por la medida inicial del organismo con sede en Suiza, donde no realizaron ningún castigo para los ecuatorianos ni el jugador.

En la reunión se juega mucho el lateral derecho de León, quien fue citado para dar a conocer su versión de los hechos, sin embargo su abogado, Andrés Holguín, señaló que no se prestará para el "circo".

En Bolavip Perú estamos atentos a todo lo que pase en Suiza y te daremos a conocer todos los detalles de la jornada.

Minuto a minuto de la audiencia de Byron Castillo

07:35 Pese al audio filtrado por la prensa inglesa, donde presúntamente Byron Castillo dice ser colombiano, en la Federación Ecuatoriana de Fútbol están tranquilos, porque su presidente, Carlos Manzur, señaló hace dos días al diario La Tercera que "¿qué le puedo decir? Lo mismo que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo. No hay nada nuevo que decir. No me preocupa nada. ¿Por qué tendría que preocuparme? ¿Qué ha cambiado desde que todo esto empezó?”

07:27 El medio deportivo de Chile más leído, RedGol, así calienta la jornada: "Este jueves se juega otro 'partido clave' de cara al Mundial de Qatar 2022. Las oficinas de la FIFA en Zúrich serán escenario central de la jornada en que el ente rector escuchará a las federaciones de Chile, Perú y Ecuador por la denuncia de presuntas irregularidades en la inscripción del jugador Byron Castillo en las pasadas eliminatorias sudamericanas.

07:15 Las palabras del periodista César Luis Merlo, quien aseguró que ya conocer el posible fallo de la FIFA.

07:10 El personaje más importante del día es el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, quien trabaja para la Federación de Fútbol de Chile, quien es el encargado de presentar todas las pruebas para intentar cambiar la medida inicial de la FIFA, que desestimó en primera instancia el reclamo.

07:05 No está del todo claro si el lateral derecho de León dará a conocer su versión, debido a que su abogado, Andrés Holguín, señaló que no se presentará a la audiencia, ni presencial ni telemáticamente.

07:00 Ya son las 14:00 horas en Zúrich, por ende se da por iniciada la cesión, donde se espera que Ecuador se defienda, y Chile con Perú, quienes apelan a la medida inicial, muestren sus argumentos.

06:50 Buenos días, comenzamos con el relato del día de la audiencia en la FIFA del caso Byron Castillo.