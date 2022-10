AHORA | EN VIVO | Eintracht Frankfurt jugará ante Olympique Marsella con Alexis Sánchez, Luis Javier Suárez, Dimitri Payet, y Mario Götze como principales figuras en el 'Deutsche Bank Park' como local. Este miércoles 26 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 5 de la UEFA Champions League. Si los alemanes no ganan, están fuera de toda competencia.

Eintracht Frankfurt intentará superar a Marsella en el Grupo D de la Liga de Campeones cuando se enfrenten el miércoles. Los visitantes ocupan actualmente el segundo lugar por delante del Sporting de Lisboa debido a las reglas de cabeza a cabeza, con Frankfurt dos puntos por detrás de ambos equipos.

El Marsella, por otro lado, viaja a Alemania en pésima forma a nivel nacional, después de haber sufrido tres derrotas sucesivas para caer al quinto puesto en la tabla de la Ligue 1. Les Phocéens estaba detrás del Paris Saint-Germain por solo dos puntos después de nueve partidos, pero cualquier esperanza de luchar por el título esta temporada se ha visto frustrada por las derrotas ante Ajaccio, Lens y sus rivales parisinos en las últimas semanas.

Frankfurt no podrá contar con Tuta después de que la expulsión del defensa en la derrota ante los Spurs le valiera un partido de suspensión, mientras que Ansgar Knauff y Makoto Hasebe siguen de baja por lesión. Con Almamy Toure sin registrar en su equipo de la Liga de Campeones, queda por ver a quién recurrirá Glasner en la defensa, con Hrvoje Smolcic, de 20 años, y el capitán del club, Sebastian Rode, brindando opciones potenciales junto con Evan Ndicka y Kristijan Jakic en la espalda de los anfitriones.

El Marsella, mientras tanto, está sudando por el estado físico del ex defensor del Manchester United, Eric Bailly, debido a una pierna muerta, pero por lo demás, Tudor parece tener un equipo en plena forma para elegir. Gerson, Dimitri Payet, Luis Suárez y Cengiz Under fueron nombrados como suplentes en la derrota ante Lens el fin de semana y esperan ser incluidos en el once inicial en Frankfurt el miércoles para proporcionar algo de chispa de ataque.

POSIBLES ALINEACIONES - EINTRACHT FRANKFURT VS. OLYMPIQUE MARSELLA:

XI EINTRACHT FRANKFURT: Trapp; Smolcic, Jakic, Ndicka; Ebimbe, Kamada, Sow, Pellegrini; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani.

XI OLYMPIQUE MARSELLA: LLopez; Mbembe, Gigot, Balerdi; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Gerson, Under; Sanchez.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL EINTRACHT FRANKFURT VS. OLYMPIQUE MARSELLA?

Eintracht Frankfurt jugará de local ante Olympique Marsella este miércoles 26 de octubre a las (2:00 PM - HORA PERUANA). El escenario principal será el 'Deutsche Bank Park', y corresponde a la jornada 5 de la UEFA Champions League.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE EINTRACHT FRANKFURT VS. OLYMPIQUE MARSELLA?

Argentina Star+, ESPN3 Argentina

Bolivia Star+, ESPN 4 Sur

Brasil HBO Max

Chile Star+, ESPN Chile

Colombia Star+, ESPN 4 Sur

Ecuador Star+, ESPN 4 Sur

México HBO Max

Paraguay ESPN 4 Sur, Star+

Perú Star+, ESPN 4 Sur

España Movistar Liga de Campeones 6, Movistar+

Reino Unido BT Sport 6, BT Sport App, LiveScore App, BTSport.com

Estados Unidos VIX+, Paramount+

Uruguay ESPN 4 Sur, Star+

Venezuela Star+, ESPN 4 Sur